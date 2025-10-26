Halloween 2025: estos son los disfraces más virales en TikTok

A menos de una semana de la llegada de Halloween, el próximo viernes 31 de octubre, los disfraces y representaciones comienzan a apoderarse de las plataformas digitales, dando un sin fin de ideas e inspiraciones para esta festividad.

En esta época del año, la creatividad y el esfuerzo de las personas es un aspecto extraordinario y digno de admirar, cada año los niños, adolescentes y hasta adultos ponen todo su empeño e imaginación en lograr la caracterización perfecta.

Desde personajes de franquicias de terror hasta figuras y personalidades de la cultura popular mexicana, este octubre, TikTok se convierte en una galería llena de color, inspiración y estética visual.

Lee también: 5 ideas para llevar un labial negro esta temporada de Halloween

Los disfraces del clásico videojuego "Plantas VS Zombies" son de los más populares en TikTok. Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los disfraces más populares en redes?

Gracias a las plataformas digitales, las personas pueden llenarse de inspiración a la hora de planear y elaborar sus disfraces. Este 2025, promete ser una edición llena de referencias de la cultura pop, reinterpretaciones de viejos clásicos y memes graciosos.

Ghostface: este emblemático personaje, villano de la franquicia de terror Scream, ha regresado como uno de los favoritos este año. El disfraz más popular es el clásico, que consiste en una túnica negra con capucha y la emblemática máscara blanca, inspirada en la pintura "El Grito" de Edvard Munch. Este 2025, algunos usuarios han optado por implementar algunas modificaciones, haciendo este disfraz un poco más atrevido.

K-pop Demon Hunters: las cazadoras de demonios invaden las páginas principales de la plataforma, con disfraces de las integrantes del grupo HUNTR/X (Rumi, Mira y Zoey) y los miembros del grupo Saja Boys, un conjunto de atractivos pero malignos demonios que se hacen pasar por una boyband de K-pop. El entusiasmo por la película de Netflix se extendió a TikTok, donde los fanáticos comparten tutoriales de disfraces, alimentando la tendencia.

Lee también: ¿Qué es el modo Halloween de Alexa y cómo activarlo?

Los disfraces de Minecraft, Sherk y Phineas y Ferb son de los favoritos este año para Halloween. Foto: Captura de pantalla

El Lorax: esta criatura ficticia de color naranja se volvió popular entre los disfraces de chicas recientemente. Creado por el Dr. Seuss, este personaje representa la naturaleza y su misión es proteger el medio ambiente. "Yo soy el Lorax, y hablo por los árboles", repite. Esta figura se volvió tendencia en 2023, gracias a un meme viral en la plataforma.

Wednesday: Merlina y la familia Addams volvieron a la fama luego de su reciente y exitoso regreso a la televisión con la serie de "Wednesday" en Netflix, protagonizada por Jenna Ortega. Su estética distintiva y mensaje individualista conquistó nuevamente al público juvenil, convirtiéndose en un ícono gótico y viral.

Plantas VS Zombies: los disfraces inspirados en los personajes de esta franquicia de videojuegos de 2009 se han vuelto tendencia en TikTok, reavivando la nostalgia con personalizaciones de zombies (cono y cubeta), plantas (lanzaguisantes y girasol) y el Dave el loco. Con el paso del tiempo, el juego ha mantenido su popularidad y ha atraído a nuevas generaciones con sus posteriores versiones.

Minecraft: la fiebre por el universo cuadrado no ha cesado, los disfraces de Steve, Alex, creepers y zombies siguen dando de qué hablar entre la comunidad de jugadores y fanáticos. Desde su lanzamiento en 2009, este juego se ha convertido en un fenómeno cultural global. El disfraz del Chicken Jockey (un bebé zombie montando un pollo) es uno de los más buscados para Halloween 2025.

Shrek y Phineas y Ferb: la generación que creció con la programación Disney ha mostrado su creatividad en redes a través de disfraces de Phineas, Ferb y su mascota, Perry el ornitorrinco. Por otro lado, los clásicos nunca son olvidados y los disfraces de Shrek, burro y la hada madrina de los cuentos son una prueba de ello, siendo una idea ideal para disfraces en familia.

Kung Fu Panda: en los últimos días, los disfraces del icónico panda Po se han vuelto populares en la plataforma. El guerrero dragón se posiciona rápidamente como uno de los disfraces más virales para este año.

Memes y personajes de la cultura popular: el humor siempre es un buen ingrediente durante esta época. Disfraces de películas americanas como "¿Y dónde están las rubias?" y "Son como niños" son las favoritos entre los usuarios. Además, figuras mexicanas como el "Dr, Simi" y dulces mexicanos como el "pulparindo" y los clásicos "dragonzitos".

También te interesará:

¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

¿Cómo es Poza Rica, municipio afectado por inundaciones y fuertes lluvias en Veracruz?

Comic-Con New York 2025: conoce aquí las últimas novedades de Marvel, DC y más

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov