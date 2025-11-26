Memo Villegas y Carolina Miranda han mentido en su vida para ganar personajes y potenciar su carrera, y no les da pena admitirlo.

Memo, conocido por su personaje del Teniente Harina, ha mandado mensajes “equivocados” a directores buscando una oportunidad, y Carolina, de Señora Acero, engañó a la producción de su primera telenovela (Los Rey) diciendo que sabía montar a caballo.

“Un día a Natalia Beristáin (directora de Ambulancia y Ruido) le mandé una foto de cómo estaba mi look en ese momento, y me respondió que me había equivocado (risas). Le dije que me daba mucha pena porque era para otra Natalia, pero la verdad es que dije: ‘ igual anda haciendo algo y necesita a un wey con un corte igual al mío’ (risas), nunca pasó, pero sí lo hice así”, cuenta Villegas.

“A mí, en mi primer proyecto, me preguntaron que si montaba y yo dije que claro, que (sabía de) equitación y todo, pero no era cierto. A lo más que había llegado era a esos paseos en los que un señor va jalando al caballo (risas); cuando llegó la escena dije: ‘bueno, ok’, me persigné y pensé, que sólo era de aquí a allá”, recuerda Miranda.

Ahora ambos histriones se encontrarán con una gran mentira en la ficción, cuando mañana lleguen a salas nacionales con Borrón y vida nueva, un dramedy dirigido por Chava Cartas, (Mirreyes vs Godínez y Contraataque).

La película sigue a Ulises, un hombre con un trabajo agotador, conflictos con su hijo y una relación con su novia que se ha vuelto insostenible. Un día sufre un accidente automovilístico y al despertar en el hospital, decide fingir que ha perdido la memoria, convencido de que es buen momento para acabar con sus problemas y recuperar a una exnovia a la que jamás ha olvidado.

“He hecho más drama en televisión, pero en cine me han llamado para comedia (Todas menos tú) en la que me siento libre, aunque en este hay algo de seriedad”, comenta Carolina.

Con pasado y futuro

La actriz de la que dicen sus allegados, tiene bis cómica, recuerda un pasaje de su infancia que la lleva a la risa cuando lo cuenta.

“Yo era mentirosilla, cuando no quería ir a la escuela, le decía a mi mamá que me sentía enferma, me daba un té, yo metía el termómetro a este (para elevar la temperatura) y cuando lo veía mi mamá me decía que me iba a morir. Yo sólo le decía que con no ir me iba a sentir mejor”, narra.

En el caso de Memo, pilar en el concepto Backdoor (comedia sin censura que refleja la cultura y diversidad en México), la comedia le ha dado todo, aunque comenzó haciendo drama con la cinta Rabioso sol, rabioso cielo.

“No hay una sola comedia, hay varias, yo feliz de hacer de todo, pero sí ando viendo otro tipo de proyectos, como algo en teatro, que no lo será”, adelanta el actor.