Más Información

VIDEO: Mujer se hace una “limpia” con un huevo dentro de una tienda 3B y se vuelve viral

VIDEO: Mujer se hace una “limpia” con un huevo dentro de una tienda 3B y se vuelve viral

Júpiter cerca de la Tierra: ¿cuándo observar este fenómeno único del 2026?

Júpiter cerca de la Tierra: ¿cuándo observar este fenómeno único del 2026?

"Nos pidieron 500 dólares para liberarnos": Julián Mazoy y Jeff Martínez narran el terror que vivieron tras ser retenidos en Venezuela

"Nos pidieron 500 dólares para liberarnos": Julián Mazoy y Jeff Martínez narran el terror que vivieron tras ser retenidos en Venezuela

Ciclogénesis explosiva: ¿qué es, cómo se forma y por qué tiene en alerta a Europa?

Ciclogénesis explosiva: ¿qué es, cómo se forma y por qué tiene en alerta a Europa?

¿Quién es Julián Mazoy, el periodista mexicano retenido en Venezuela?

¿Quién es Julián Mazoy, el periodista mexicano retenido en Venezuela?

Uno de los rituales más populares de Año Nuevo en México son las limpias con huevo, una práctica que, según la creencia popular, sirve para eliminar energías negativas y atraer la buena fortuna. El ritual consiste en pasar un huevo crudo por todo el cuerpo mientras se hace una oración o petición, para después romperlo en un vaso con agua y desecharlo.

Uno de los rituales más populares de Año Nuevo en México son las limpias con huevo. Foto: Reuters
Uno de los rituales más populares de Año Nuevo en México son las limpias con huevo. Foto: Reuters

Aunque se trata de una tradición muy extendida, no todas las personas realizan el proceso de manera adecuada. Tal fue el caso de una mujer que recientemente se volvió tendencia en

Lee también:

Mujer se hace una “limpia” con huevo dentro de una tienda 3B

En un video viral que circula en plataformas como X, antes Twitter, se observa a una mujer caminando por los pasillos de un supermercado. De pronto, se detiene en el área donde se exhiben los huevos, toma uno y comienza a pasarlo por distintas partes de su cuerpo, como parte de una supuesta limpia espiritual. Tras realizar el ritual, la mujer devuelve el huevo al estante.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien difundió el clip, los hechos ocurrieron en una tienda 3B ubicada en Ecatepec, Estado de México.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia, donde se aprecia a la mujer —vestida con blusa rosa y pantalón azul— pasándose el huevo por el rostro, los brazos e incluso entre las piernas, sin preocuparse por ser descubierta.

Lee también:

Usuarios reaccionan al video viral de la tienda 3B

Como era de esperarse, la granación generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su indignación y pidieron que se revelara la ubicación de la tienda para no comprar ahí, mientras que otros señalaron que se trata solo de creencias sin fundamento.

Entre los comentarios más polémicos se leyeron frases como:

  • “Jajajaja, ¿qué le van a envidiar? No puede ni comprar un huevo de $2.50”.
  • “Al menos no se lo robó”.
  • “Vieja puerca, era de esperarse, solo eso pasa en Ecatepec”.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]