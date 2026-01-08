VIDEO: Mujer se hace una “limpia” con un huevo dentro de una tienda 3B y se vuelve viral

Uno de los rituales más populares de Año Nuevo en México son las limpias con huevo, una práctica que, según la creencia popular, sirve para eliminar energías negativas y atraer la buena fortuna. El ritual consiste en pasar un huevo crudo por todo el cuerpo mientras se hace una oración o petición, para después romperlo en un vaso con agua y desecharlo.

Uno de los rituales más populares de Año Nuevo en México son las limpias con huevo. Foto: Reuters

Aunque se trata de una tradición muy extendida, no todas las personas realizan el proceso de manera adecuada. Tal fue el caso de una mujer que recientemente se volvió tendencia en redes sociales.

Lee también: Año Nuevo 2026: ¿cuáles son los rituales más famosos que se hacen el 1 de enero?

Mujer se hace una “limpia” con huevo dentro de una tienda 3B

En un video viral que circula en plataformas como X, antes Twitter, se observa a una mujer caminando por los pasillos de un supermercado. De pronto, se detiene en el área donde se exhiben los huevos, toma uno y comienza a pasarlo por distintas partes de su cuerpo, como parte de una supuesta limpia espiritual. Tras realizar el ritual, la mujer devuelve el huevo al estante.

SE “HACE LA LIMPIA” con UN HUEVO AJENO… y LO REGRESA

Así se metió esta mujer a una @Tiendas3B en @Ecatepec

Tomó un huevo, y se lo pasó POR TOOOOODOS LADOS.

La cabeza, cara, brazos… incluso ENTRE LAS PIERNAS y más.

Luego lo volvió a dejar y se fue.

Creencias de gente endeja!! pic.twitter.com/Adq11nm2hs — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 7, 2026

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien difundió el clip, los hechos ocurrieron en una tienda 3B ubicada en Ecatepec, Estado de México.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia, donde se aprecia a la mujer —vestida con blusa rosa y pantalón azul— pasándose el huevo por el rostro, los brazos e incluso entre las piernas, sin preocuparse por ser descubierta.

Lee también: Video viral: lanzan parodia de disputa en el Congreso de la CDMX con canción de Linkin Park

Usuarios reaccionan al video viral de la tienda 3B

Como era de esperarse, la granación generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su indignación y pidieron que se revelara la ubicación de la tienda para no comprar ahí, mientras que otros señalaron que se trata solo de creencias sin fundamento.

Entre los comentarios más polémicos se leyeron frases como:

“Jajajaja, ¿qué le van a envidiar? No puede ni comprar un huevo de $2.50”.

“Al menos no se lo robó”.

“Vieja puerca, era de esperarse, solo eso pasa en Ecatepec”.

También te interesará:

Diputado de Morena propone descanso o pago doble el día del cumpleaños: ¿qué cambiaría en la Ley Federal del Trabajo?

"Sobre aprender a diseccionar cerdos fetales"; el poema que marcó la carrera de Renée Nicole, mujer asesinada por ICE en Minneapolis

¡No tires tus muñecos de la Rosca de Reyes! Aquí te contamos cómo y dónde los puedes reciclar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv