La venta general para los conciertos de BTS reunió a más de un millón de personas en la fila virtual, mismas que marcaron sold out en las tres fechas en apenas 37 minutos.

Luego de que la preventa del pasado viernes 23 de enero llegara envuelta en varias polémicas entre supuestas caídas del sistema y denuncias por precios dinámicos, mismos que un vocero de Ticketmaster desmintió a EL UNIVERSAL, las Army demostraron que son un fandom a tener en cuenta con su enorme respuesta este sábado.

Desde muy temprano ya había gente informando que esperaba lugar para conseguir boleto para el 7, 9 o 10 de mayo del 2026 en el Estadio GNP, llegando a filas de más de 300 mil personas en simultáneo, que según un informe de la boletera, sumaron 1.1 millones.

Con la disponibilidad de entradas limitadas por la preventa de ayer, las “pocas” que se vendieron hoy sólo duraron 37 minutos disponibles, dejando a miles de fans de BTS esperando a que se anuncie una cuarta fecha.

Aunque las Army de CDMX que no pudieron conseguir boleto para el Estadio GNP deben saber que compitieron no solo con las de México, si no que hubo varios países intentando comprar tickets al mismo tiempo.

BTS convoca a más de mil ciudades para CDMX

La venta general para los conciertos de BTS en CDMX convocó a Armys de más de mil ciudades alrededor del mundo que no tienen problemas con pagar el boleto y el vuelo para ver a sus ídolos.

A nivel nacional, destacaron la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro; mientras que, en el plano internacional, se registró una fuerte demanda desde ciudades como Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas.

BTS agota boletos para sus tres conciertos en la CDMX; más de un millón de fans participaron en las filas virtuales.

Aunque en internet ya se ofertan boletos en reventa con precios cercanos a los 130 mil pesos, la recomendación general sigue siendo no adquirirlos y acudir a PROFECO ante cualquier sospecha de fraude o estafa.

