La preventa para los conciertos de BTS, a realizarse el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP, presentó ayer complicaciones, de acuerdo con los reportes de los fans.

Desde muy temprano, algunas Army, como Yhali Ramírez, que habían comprado previamente su Army Membership para poder acceder a la fila virtual, no pudieron ingresar.

“Seguí los pasos para poder hacer todo el proceso y en la mañana, a las 9, nos mandó un mensaje de que no podíamos entrar porque la preventa era con membresía”, dijo la segunda de ellas a EL UNIVERSAL.

La enorme cantidad de personas que se unieron a la fila virtual en Ticketmaster llegó a más de 180 mil y el proceso concluyó en una hora y 17 minutos, según reportes de redes.

“Me quedé como a 150 mil personas cuando ya se habían acabado los boletos porque la fila no avanzó”, dijo Fabiola Suárez, otra joven.

Lo anterior llevó a algunos fans, como Yhali, a buscar otras opciones; en su caso, páginas de internet donde se ofrecen palcos por poco más de 40 mil pesos.

Ayer, en sitios como Viagogo, los costos llegaron a 122 mil pesos; según las jóvenes, esto se debe en parte a que personas sin membresía ni vínculo con el fandom lograron conseguir entradas.

Boletera ve todo bien

Un vocero de Ticketmaster negó a EL UNIVERSAL fallas del sistema. Reconoció lentitud en la plataforma, que atribuyó a la cantidad de gente que ingresó.

“El proceso avanzó de manera normal, aunque la alta demanda provocó contratiempos en algunos consumidores, pero sí se ha estado actualizando la venta en el sistema de Ticketmaster”, apuntó.

“La lentitud que percibieron los usuarios fue normal ante la cantidad de consumidores formados en la fila virtual, y eso hizo que el sistema avanzara de manera gradual, pero controlada”, añadió.

Refirió que la venta general se mantiene conforme a lo previsto este sábado 24 de enero y reiteró que los precios no se alteraron.

“La boletera niega que la aplicación tenga o maneje tarifas dinámicas; los precios de los boletos están previamente establecidos y no presentan variación alguna”, aclaró.