A unas cuantas horas de que Shakira regrese a los escenarios mexicanos, el concierto que ofrecería esta noche Tijuana ha sufrido una baja inesperada.

La cantante pisará el Estadio Caliente para dar inicio a la segunda etapa de su gira "Las mujeres ya no lloran" por nuestro país. Pero, en esta ocasión, la colombiana no estaría sola, y es que, compartiría su show con Pitbull.

El rapero había sido anunciado como el encargado de abrir el concierto; sin embargo, tuvo que cancelar su presentación por problemas técnicos.

De acuerdo con un comunicado publicado por OCESA, el intérprete de "Fireball" se quedó varado en Miami, luego de que el avión en el que viajaría sufrió algunos desperfectos.

“Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado a una noche inolvidable”, se puede leer en el texto difundido en redes sociales.

Ocesa anunció la cancelación de Pitbull como invitado de Shakira. Foto. Captura de pantalla.

Por su parte, el cubano mandó un mensaje no solo para disculparse con sus fans, también para agradecer a la colombiana y desearla la mejor noche de su vida:

"Hay cosas que uno en la vida no puede controlar, pero Tijuana y todo México, que bailen y disfruten con la única: Shakira. Shakira, muchas gracias por la oportunidad y yo sé que vas a darle un show espectacular. ¡Que viva México y ya tú sabes!”, dijo.

La cancelación de Pitbull aplica únicamente a la fecha de Tijuana. Para los conciertos de Hermosillo, Torreón y Monterrey su actuación sigue en pie.

