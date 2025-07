Belinda sigue en la cima del éxito, la cantante recibió disco de platino por el soundtrack de "Mentiras", la cantante forma parte de "Mentiras, la serie", proyecto que ha sido muy bien recibido por el público, y su éxito se extiende a las plataformas que ofrecen la música de esta historia; el momento lo vivió junto a Amanda Miguel, quien se unió al público para ovacionarla.

Belinda interpreta a Daniela, uno de los personajes principales de la serie, inspirada en la cantante Daniela Romo. Su papel es el de una mujer sofisticada y fuerte, cuya vida da un giro tras la muerte de su esposo Emmanuel.

La cantante quien estrena el disco "Indómita", interpretando temas como “Él me mintió” y “Detrás de mi ventana” en "Mentiras, la serie", una adaptación del exitoso musical mexicano que rinde homenaje a la música pop en español de los años 80.

Amanda Miguel aplaude el talento de Belinda

Amanda Miguel ya quería conocer a Belinda, así lo dijo durante el evento en el que cantó un pedacito de su icónico tema "Él me mintió", el cual fue lanzado en 1981 como parte de su álbum debut "El Sonido Vol. 1".

Públicamente, Belinda agradeció las palabras de Amanda y le reiteró su admiración, ya hace unas semanas, la cantante argentina publicó en redes elogios para Belinda, y ahora que se conocieron personalmente se dieron un abrazo y Amanda tocó en piano el tema "Él me mintió" mientras Belinda, con micrófono en mano, deleitó a los presentes.

En la reunión privada, el momento fue capturado en video y ya circula en redes, donde una vez más Belinda enaltece su famosa frase: "Ganando como siempre".

Belinda también cantó el tema de Celine Dion "My Heart Will Go On".

