Original es el Encuentro de Arte Textil Mexicano impulsado por la Secretaría de Cultura para visibilizar el trabajo tradicional de artesanas y artesanos de todo el país. Este evento no solo celebra la riqueza de los textiles mexicanos, sino que también promueve el comercio justo, el aprendizaje cultural y el respeto por los saberes ancestrales.
Cuándo y dónde es Original 2025
- Fechas: 27 al 30 de noviembre de 2025.
- Lugar: Complejo Cultural Los Pinos, Ciudad de México.
- Horario: De 10:30 a 20:30 horas cada día, con entrada libre.
Qué encontrarás en el Encuentro de Arte Textil Mexicano de CDMX
- Venta directa: más de 400 artesanas y artesanos representan a los 32 estados del país. Además, este año asistirán 12 creadores invitados provenientes de Armenia, Chile, China, Noruega, Nueva Zelanda y República Dominicana. Llevarán textiles, joyería, accesorios y pigmentos naturales, entre otros.
- Foros y talleres para todos.
- Escuincles: actividades para niñas, niños y jóvenes.
- Nanas y Tatas: espacios para personas mayores de 60 años.
- Bordado colectivo: aprenderás puntadas tradicionales y parte de una obra común.
- Pasarelas: 60 artesanas y artesanos mostrarán alrededor de 180 piezas piezas únicas con propuestas que fusionan textil tradicional y moda contemporánea.
- Música y danza: presentaciones de comunidades originarias, con música tradicional y pasarelas vivas que combinan artes textiles con escenografía.
“Vamos a tener alrededor de 70 mil piezas artesanales, textiles, arte decorativo y utilitario, joyería y orfebrería, complementos y todo aquello que tiene que ver con el vestir va a estar en este encuentro”, dijo en un comunicado la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Marina Núñez.
Tips para aprovechar Original al máximo
- Ve temprano para explorar la venta de artesanías sin prisa y charlar con los artesanos.
- Participa en talleres si te interesa bordar, teñir o conocer técnicas ancestrales.
- No te pierdas las pasarelas: son una muestra de creación textil como moda y arte.
- Lleva efectivo y bolsas, porque vas a querer comprar.
- Usa calzado cómodo: el Complejo Cultural es amplio y tiene muchas zonas para recorrer.
Para consultar la agenda del evento, sigue su cuenta en Instagram: @culturaoriginalmexico. En este espacio también están compartiendo información sobre dónde hacer el registro para participar en actividades como los talleres.
