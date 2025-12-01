El blush draping —o rubor extendido— no solo es tendencia: se ha convertido en la técnica que está reemplazando al contour tradicional gracias a un enfoque más natural, luminoso y favorecedor. A diferencia de versiones anteriores, el regreso del draping llega acompañado de nuevos productos y una técnica más estratégica, pensada para realzar el rostro sin modificarlo de forma dramática.

Técnica de blush draping para un efecto lifting natural. Foto: Instagram @nikki_makeup

La tendencia responde al movimiento “skin-first”, donde la piel real vuelve a ser protagonista. Las bases ligeras, sueros con color y acabados glow hacen que el rubor difuminado funcione mejor que el contorno pesado, el cual puede endurecer los rasgos con luz natural. Además, marcas de maquillaje han impulsado el lanzamiento de rubores en crema y fórmulas híbridas que facilitan esta aplicación expansiva.

Blush draping: cómo se aplica

El rubor se coloca en un trazo que va del centro del pómulo hacia la sien para generar un efecto lifting inmediato. Pero lo diferenciador este año es que también se extiende ligeramente hacia el párpado o la zona temporal para lograr un look monocromático suave. La clave es difuminar con brochas sueltas o productos en crema que se integren con la piel.

Maquillaje con piel luminosa y rubor extendido en acabado crema. Foto: Instagram @nikki_makeup

Tonos y productos que funcionan mejor

Los tonos protagonistas de este año han sido los rosas neutros, corales lechosos y marrones cálidos. Las texturas en crema y barras multipropósito dominan, porque se mezclan de forma más natural y permiten modular la intensidad sin generar parches.

El blush draping favorece a prácticamente todos los rostros, pero es especialmente útil para quienes buscan suavizar la mandíbula, elevar visualmente los pómulos o lograr un acabado más fresco sin recurrir a técnicas de contorno.

Esta nueva versión del rubor extendido se consolida porque logra un equilibrio entre naturalidad, técnica y luminosidad: un look moderno, favorecedor y práctico que define la estética del maquillaje en 2025.

