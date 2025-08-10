El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a las personas sin hogar a abandonar Washington D. C. "inmediatamente", asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio "lejos" de la capital.

El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea "más segura y (más) hermosa que nunca".

"Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital", escribió en su plataforma Truth Social.

Dirigiéndose a "los criminales" advirtió luego: "No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen".

Según el informe anual del Departamento de Vivienda, en 2024 Washington tenía más de 5 mil 600 personas en situación de calle, ocupando el puesto 15 entre las principales ciudades de Estados Unidos en ese plano.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal. Fue en 1973 cuando la capital dejó de estar controlada por el Congreso después de casi 200 años.

"El lunes habrá una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la cual, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington, D. C. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!", había escrito el sábado el mandatario en Truth Social.

Trump retomó el tema de tener a DC bajo control federal tras un ataque contra un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante un intento de robo de auto.

El vicepresidente JD Vance compartió una gráfica que muestra un índice de 41 asesinatos por cada 100 mil personas en Washington, por encima de las capitales de Perú (7), Cuba (4), Brasil (13) y México (8).

Los demócratas acusan a Trump de magnificar la violencia en la ciudad, donde datos de la Policía Metropolitana reportan que los crímenes violentos cayeron un 26% este año, mientras que hay un 12% menos de homicidios y un 20% menos de asaltos con armas.

Además, se redujeron en más del 30% los secuestros de vehículos, delitos que estuvieron en máximos en 2023 y que, en su mayoría, cometen menores de edad.

"Amenazar con que el gobierno federal tome el control de Washington, D. C., es absurdo y peligroso", denunció el congresista federal demócrata Mark DeSaulnier en X.

El Washington Post argumentó en un editorial el viernes que la intervención federal que propone Trump no sería "un modelo sostenible para hacer a la capital más segura".