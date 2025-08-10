Más Información

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Enciende alertas caída de remesas para familias pobres

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

El presidente de Estados Unidos, , instó el domingo a las a abandonar Washington D. C. "inmediatamente", asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio "lejos" de la capital.

El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea "más segura y (más) hermosa que nunca".

"Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital", escribió en su plataforma Truth Social.

Dirigiéndose a "los criminales" advirtió luego: "No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen".

Según el informe anual del , en 2024 Washington tenía más de 5 mil 600 personas en situación de calle, ocupando el puesto 15 entre las principales ciudades de Estados Unidos en ese plano.

Desde su regreso a la , Trump ha amenazado repetidamente con colocar a , que goza de un estatuto particular, bajo control federal. Fue en 1973 cuando la capital dejó de estar controlada por el Congreso después de casi 200 años.

"El lunes habrá una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la cual, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington, D. C. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!", había escrito el sábado el mandatario en Truth Social.

Trump retomó el tema de tener a DC bajo control federal tras un ataque contra un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante un intento de robo de auto.

El vicepresidente compartió una gráfica que muestra un índice de 41 por cada 100 mil personas en Washington, por encima de las capitales de Perú (7), Cuba (4), Brasil (13) y México (8).

Los demócratas acusan a Trump de magnificar la violencia en la ciudad, donde datos de la Policía Metropolitana reportan que los cayeron un 26% este año, mientras que hay un 12% menos de homicidios y un 20% menos de asaltos con armas.

Además, se redujeron en más del 30% los , delitos que estuvieron en máximos en 2023 y que, en su mayoría, cometen menores de edad.

"Amenazar con que el gobierno federal tome el control de Washington, D. C., es absurdo y peligroso", denunció el congresista federal demócrata Mark DeSaulnier en X.

El argumentó en un editorial el viernes que la intervención federal que propone Trump no sería "un modelo sostenible para hacer a la capital más segura".

