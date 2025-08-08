Más Información

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días

Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"

"Más de un millón" de migrantes se fueron de EU por su cuenta, según Noem; dice que política migratoria de Trump es "todo un éxito"

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Morena, dispuesto a reducir su financiamiento público por reforma electoral: Luisa Alcalde; es el partido que recibe más recursos

Morena, dispuesto a reducir su financiamiento público por reforma electoral: Luisa Alcalde; es el partido que recibe más recursos

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Asesinan a dos hermanos de exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación

Asesinan a dos hermanos de exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación

Implicados en muerte del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

Implicados en muerte del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

Washington.- Uno de los propietarios de la cadena de hamburguesas "Trump Burger", en honor al presidente, , fue arrestado y afronta una posible por haber permanecido en el país después de que venciera su visa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sostiene que Roland Beainy, un ciudadano libanés de 28 años que llegó a Estados Unidos en 2019, debería haber abandonado el país antes del 12 de febrero de 2024.

Al año siguiente de su llegada, Beainy abrió, con otros socios, la primera hamburguesería 'Trump Burger' en la ciudad de Bellville, en el estado de Texas.

La ley estatal permite constituir empresas a las personas que no son residentes ni ciudadanos estadounidenses, como el caso de Beainy, quien según varios medios accedió al país con un visado de no inmigrante, que no permite trabajar.

Lee también

Los restaurantes de Roland Beainy, se han hecho virales en redes sociales por simular un altar al mandatario estadounidense. Foto: Captura de pantalla.
Los restaurantes de Roland Beainy, se han hecho virales en redes sociales por simular un altar al mandatario estadounidense. Foto: Captura de pantalla.

Ni los panes con el nombre de Trump lo salvaron

Tras el éxito del primer local, el libanés abrió tres más en el mismo estado: uno en Bay City, otro en Flatonia y otro en Houston.

Estos restaurantes se han hecho virales en redes sociales por simular un altar al mandatario estadounidense.

Los panes llevan escrito su nombre, hay opciones en el menú como la hamburguesa "Trump Tower", un sándwich de pollo en honor a la primera dama, Melania Trump, y hasta una que se burla del expresidente demócrata Joe Biden, pues lleva "tomate y panecillo viejos" por unos 50 dólares.

Además, los establecimientos están ambientados con imágenes del republicano y venden mercadotecnia de él y de símbolos estadounidenses.

Sin embargo, estos cuatro altares parecen no haber sido suficientes para que el libanés consiga ganarse el favor de la Administración de Trump.

Lee también

Nadie podrá quedarse "ilegalmente" en EU

Según las autoridades, en 2021 intentó conseguir un permiso de residencia alegando que estaba casado con una ciudadana estadounidense, pero las autoridades no consiguieron ninguna evidencia.

"Los agentes del ICE lo detuvieron el 16 de mayo de 2025 y se le sometió a un proceso migratorio. El 13 de junio, un juez de inmigración concedió su petición de fianza mientras se lleva a cabo el proceso", explicó la agencia en un comunicado.

Su próxima audiencia judicial está prevista para el 18 de noviembre de este año.

Así, apuntaron que bajo este Gobierno nadie podrá quedarse "ilegalmente" en el país "independientemente del restaurante que se tenga o de las creencias políticas que se tengan".

El empresario, por su parte, declaró a Chron, un medio de Houston, que "el 90% de la basura que se ha dicho sobre él es mentira".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Green Card. Foto: iStockg

Inmigrantes que intentan obtener la Green Card de Estados Unidos podrían ser deportados

Permiso I-94. EFE

Aumentará a $30 dólares el costo del permiso I-94 para cruzar por tierra a Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué significa un “mal uso de la visa de turista” y por qué dan hasta 10 años de castigo?