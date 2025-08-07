Más Información

El presidente de Estados Unidos, ordenó el jueves a las universidades revelar datos raciales de quienes solicitan ingreso, como forma de demostrar imparcialidad al otorgar admisión.

La , de mayoría conservadora, puso fin en 2023 a la llamada "discriminación positiva", al dictaminar la inconstitucionalidad de los procedimientos de admisión universitaria que tienen en cuenta el color de piel o el origen étnico de los solicitantes.

Pero afirmó que las universidades podían utilizar declaraciones personales de experiencias raciales de los candidatos al decidir sobre su admisión.

En un memorando el jueves, Trump denunció "la persistente falta de datos disponibles, acompañada del uso desenfrenado" de esas declaraciones "y otros indicadores raciales evidentes y encubiertos".

"Una mayor transparencia es esencial para exponer prácticas ilegales y, en última instancia, librar a la sociedad de vergonzosas y peligrosas jerarquías raciales", escribió.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha emprendido una campaña contra las universidades estadounidenses, acusándolas de ser focos de ideología anticonservadora, antisemitismo y "wokismo", un término peyorativo que refiere a quienes defienden los derechos de las minorías.

El decreto del jueves exige que las universidades amplíen sus informes al Centro Nacional de Estadísticas de Educación para "proporcionar una transparencia adecuada en las admisiones".

Como parte de arremetida para controlar la educación superior, Trump ha utilizado fondos federales como instrumento de presión para que las universidades que considera demasiado progresistas se sometan a cambios en los currículos, las matrículas y otros aspectos.

La administración del republicano también ha disminuido o suspendido el gasto en investigación universitaria como parte de recortes presupuestarios más amplios.

