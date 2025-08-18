Más Información
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la liberación de los rehenes que tiene Hamas solo será posible cuando el grupo islamista palestino sea "confrontado y destruido".
"¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!", escribió Trump en su red social Truth Social.
El mandatario se atribuyó el mérito de ser quien "negoció y logró la liberación de cientos de rehenes que fueron devueltos a Israel (¡y a Estados Unidos!)".
Desde el inicio de las negociaciones, Hamas ha liberado a unos 147 rehenes a cambio de acuerdos de alto al fuego con Israel y negociaciones internacionales.
Se estima que al menos 50 rehenes siguen en Gaza, entre los que habría 20 vivos y 30 muertos.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este fin de semana en que podría aceptar un acuerdo con Hamas con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza "sean liberados de una vez".
El líder israelí hizo pública su oferta en un comunicado en un momento en el que, según varias informaciones, una delegación del grupo islamista se encuentra en El Cairo para conversar con los mediadores egipcios de cara a un alto al fuego en Gaza.
Netanyahu pidió además que Hamas se desarme, que se desmilitarice la Franja y se instaure un gobierno ajeno a Hamas y a la Autoridad Palestina.
El primer ministro enfrenta más presión a nivel interno: este domingo, entre 500 mil y un millón de personas salieron a las calles para exigir un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes.
La protesta, convocada por familiares de rehenes, fue una de las más multitudinarias desde el inicio de la ofensiva.
Casi 62 mil personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según los datos ofrecidos por las autoridades gazatíes, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.
