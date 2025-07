Caracas.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela expresó este domingo su respaldo al mandatario Nicolás Maduro ante lo que consideró como una declaración "locuaz" del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien dijo que el líder chavista "no es el presidente" del país.

Además, el alto mando militar denunció que un avión de espionaje e inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense "ha violado el sistema de seguridad aeronáutico" de Venezuela y justo "en elecciones", en referencia a los comicios para alcaldes y concejos municipales que se celebraron este domingo en la nación suramericana.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el titular de Defensa, Vladimir Padrino, indicó que "un avión de inteligencia del tipo RC135 de la Fuerza Aérea" de EU "ha violado la región de información de vuelo" que está bajo custodia de Venezuela.

"Solicitó permiso, presentó plan de vuelo, cosa que es muy raro en ellos, (...) y la torre de control de Maiquetía (aeropuerto venezolano) le dijo que no estaba autorizado. (...) No ha violado la soberanía del espacio aéreo, no, ha violado la región de información de vuelo que es, sencillamente, violar las normas aeronáuticas, y en esa región la autoridad somos nosotros", dijo el ministro.

Padrino señaló que también ha "escuchado declaraciones del imperialismo norteamericano tratando de imponer una narrativa", entre ellas, las de Rubio, quien este domingo acusó a Maduro de ser "el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles" y "responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

En respuesta, el ministro venezolano expresó que el señalamiento del jefe de la diplomacia estadounidense se trata de un "refrito" y manifestó "todo" el respaldo del alto mando militar venezolano a Maduro, a quien llamó "presidente constitucional legítimo", a la vez que aseguró que la FANB "está dando un combate contra el narcotráfico sin precedentes".

Rubio también reiteró su apoyo "inquebrantable a la restauración del orden democrático" en Venezuela, un día antes del primer aniversario de la controvertida segunda reelección de Maduro, denunciada como "fraudulenta" por la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de quien fue su candidato, el exembajador Edmundo González Urrutia, en el exilio desde hace más de diez meses.

