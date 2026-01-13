Más Información

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

El Pentágono compró dispositivo ligado al “Síndrome de La Habana”, reporta CNN; podría ser la causa de misteriosas dolencias en espías

Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció este martes la ruptura de relaciones con tres organizaciones internacionales, incluidas dos agencias de la , tras la retirada de Estados Unidos de 66 organismos globales la semana pasada.

La cancillería israelí informó que el ministro, Gideon Saar, también había ordenado revisar la cooperación de Israel con un número no especificado de otras organizaciones.

En un comunicado en la red X, la cancillería señaló que "Saar ha decidido que Israel cortará de inmediato todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales".

A continuación enumeró ONU Energía, la Alianza de Civilizaciones de la ONU y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, aunque este último no forma parte del sistema de las Naciones Unidas.

Lee también

Recientemente, Estados Unidos se retiró de 66 organismos globales, incluidas varias agencias de la ONU. Foto: Michael M. Santiago / AFP
Recientemente, Estados Unidos se retiró de 66 organismos globales, incluidas varias agencias de la ONU. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Israel sigue los pasos de su aliado EU

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando ordenando la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales por "ya no servir a los intereses estadounidenses", según la Casa Blanca.

La orden de Trump se refería a 31 organizaciones de la ONU y otras 35 entidades, e incluía los tres organismos de los que Israel se retiró el martes.

El alcance de la relación de Israel con los tres organismos antes del anuncio no estaba claro.

Por ejemplo, respecto de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, la cancillería israelí la acusó de no haber invitado a Israel a participar, afirmando que "durante años se ha utilizado como plataforma para ataques contra Israel".

Israel También calificó a ONU Energía de ser una entidad "derrochadora", y apuntó que el Foro Global sobre Migración y Desarrollo "socava la capacidad de las naciones soberanas de hacer cumplir sus propias leyes de inmigración".

Lee también

Tensiones entre Israel y la ONU

Israel lleva mucho tiempo enfrentado con la ONU, acusando a sus agencias de sesgo en su contra, especialmente tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Israel ha acusado repetidamente a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, de dar cobertura a militantes de Hamas, y sostiene que algunos de sus empleados participaron en ese asalto.

En 2024, se aprobaron dos leyes que prohíben a esa agencia operar en territorio israelí y tener contacto con las autoridades israelíes.

La semana pasada, la UNRWA anunció que despediría a 571 de sus empleados fuera de la Franja de Gaza, alegando "dificultades financieras".

