La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticó ambiente templado a cálido después del mediodía, con cielo medio nublado a nublado y lluvias ligeras dispersas para este miércoles 14 de enero en la Ciudad de México.

Para este día, se prevé que los vientos sean de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima en las próximas 25 horas alcanzará los 21°C por la tarde y la mínima prevista será de 10°C en las primeras horas del día.

Nuevamente, se pronostica que la madrugada del jueves 15 de enero sea fría o muy fría y con heladas en las partes altas de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atentos los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La calidad del aire esta mañana es aceptable en la capital, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.

