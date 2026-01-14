Más Información

EU suspende emisión de visas para 75 países; incluye a Rusia, Irán y hasta Brasil

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas; reestructuran 4 millones de créditos impagables

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones para detenidos en protestas; muertos superan los 2 mil 500

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

El enviado del presidente Donald Trump dijo que el plan para terminar la comienza su fase dos, con el objetivo de desmilitarizar el movimiento islamista .

"Anunciamos el lanzamiento de la de plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, gobernanza tecnocrática y reconstrucción", escribió el enviado Steve Witkoff en X.

