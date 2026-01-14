Más Información
El enviado del presidente Donald Trump dijo que el plan para terminar la guerra en Gaza comienza su fase dos, con el objetivo de desmilitarizar el movimiento islamista Hamas.
"Anunciamos el lanzamiento de la Fase Dos de plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, gobernanza tecnocrática y reconstrucción", escribió el enviado Steve Witkoff en X.
