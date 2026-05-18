La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“El lunes viene Sara Carter, directora de la oficina de política nacional de control de drogas Estados Unidos, y después viene el embajador Greer, el 27 de mayo. Viene el secretario del departamento de seguridad Nacional de Estados Unidos, el jueves, para seguir en colaboración, en coordinación”, dijo.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal expresó que la importancia de dialogar con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, radica en el planteamiento de la prevención para evitar el consumo de drogas.

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“¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México, es la mejor manera, y combatiendo a los cárteles que operan en Estados Unidos, porque como yo le he dicho, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿quién la vende? si Estados Unidos quiere ayudar a México, para disminuir la violencia en México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención la salud pública”, explicó.

Sheinbaum descarta abordar caso Rocha Moya con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que durante su última llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haya hablado sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por el caso de agentes de la CIA en la entidad.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que abordaron mantener la coordinación en materia de seguridad con respeto a la soberanía y temas comerciales.

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