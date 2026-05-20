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El general Dagvin R. M. Anderson, responsable del Comando de África, destacó que los cárteles mexicanos están en el en África. En una audiencia en un comité del Senado, Anderson destacó que "en los últimos 18 a 24 meses... 11 de los 12 laboratorios de droga que han sido interceptados han tenido miembros de cárteles mexicanos en el lugar".

Anderson respondía ante una pregunta de la senadora Fischer sobre los vínculos entre los cárteles de la droga con los grupos terroristas.

Anderson señaló que este vínculo es "un área que está emergiendo y que nos causa gran preocupación".

Detalló que "el laboratorio de drogas más grande que jamás haya sido desmantelado en Sudáfrica... tenía miembros del en el lugar".

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Anderson explicó que los cárteles "en realidad ahora están realizando producción en África, además del tránsito de eso a través del continente". Añadió que "ese dinero luego regresa a nuestro hemisferio a esos cárteles de la droga, pero también ayuda a proporcionar combustible a esos terroristas".

De acuerdo con el testimonio del general Anderson ante el Senado, las drogas traficadas por los cárteles tienen tres destinos principales: el Medio Oriente, Europa y Estados Unidos.

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