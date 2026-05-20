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El informó este miércoles que su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con un endurecimiento de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba.

"¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!", escribió en X el Comando Sur estadounidense, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México.

"El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea ·Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica", añade el texto.

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El anuncio coincide con el endurecimiento de los mensajes de Washington a , con cuyos representantes lleva meses negociando a raíz del bloqueo petrolero impuesto por EU, y la acusación formal, presentada hoy mismo por el Departamento de Justicia contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.

A final del año pasado, Washington ya envió otro portaviones, el USS Gerald Ford, al Caribe, donde acabó apoyando el operativo para capturar el pasado enero al expresidente venezolano Nicolás Maduro antes de poner rumbo a Medio Oriente, donde participó en la actual campaña contra Irán.

Por su parte, a mediados de 2025 el Nimitz ya apoyó durante cuatro meses la operación Martillo de Medianoche, a través de la cual EU e Israel bombardearon instalaciones clave del programa nuclear iraní el año pasado.

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También participó después en operativos de ataque contra posiciones de Estado Islámico en torno a aguas somalíes.

Tras retornar a puerto en diciembre en la costa oeste de EE.UU., el navío partió en dirección sur con el objetivo original de cruzar el estrecho de Magallanes para poder llegar después a su puerto base en Norfolk, en la costa este estadounidense.

En el trayecto, el Nimitz y su grupo de ataque realizaron ejercicios con las Fuerzas Navales de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

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