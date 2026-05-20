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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que vaya a protagonizar una "escalada" con , y adelantó que "pronto" hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.

"No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control", declaró ante la prensa al regresar a Washington tras un evento en Connecticut.

Al ser preguntado hasta cuándo se prolongará el bloqueo petrolero que impuso a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado enero, el líder estadounidense dijo que "pronto habrá un anuncio".

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Los presidentes de Cuba y Estados Unidos, Miguel Díaz-Canel y Donald Trump, respectivamente. Fotos: AP
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"Tenemos a Cuba en mente"

El mandatario estadounidense también calificó la inculpación del expresidente cubano, Raúl Castro, por parte de su gobierno, como un "momento muy importante".

Este miércoles, el gobierno de imputó al hermano de Fidel Castro, por cargos de asesinato en relación con el derribo de dos aviones civiles estadounidenses hace 30 años.

"Creo que es un día muy grande y muy importante", declaró Trump, quien recordó el gran apoyo que recibe del electorado cubanoestadounidense de Florida.

El presidente opinó que la población cubana en Estados Unidos "valora" el anuncio que hizo el fiscal general adjunto del país, Todd Blanche, nombrado por el propio Trump, de imputar a Castro.

"Tenemos a Cuba en mente, es muy importante. Muchos problemas durante muchos años. Creo que fue un momento muy importante", declaró.

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La acusación contra el líder cubano, quien dejó de presidir el país en 2019 y se retiró de la dirección del Partido Comunista en 2021, pero que sigue siendo un referente en el aparato político del país, es un nuevo paso en la campaña de presión sobre la isla de la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, Washington presiona a La Habana para que emprenda reformas económicas en la isla, al tiempo que ha impuesto un bloqueo que impide la llegada de crudo al país y ha amenazado en varias ocasiones con tomar el control de la isla. *Con información de AFP

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