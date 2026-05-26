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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo de medio nublado a nublado para este martes 26 de mayo en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
Entre las 14:00 de la tarde y las 19:00 horas se esperan lluvias fuertes, caída de granizo y vientos fuertes en el sur y poniente de la CDMX.
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Este día habrá vientos variables de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 27° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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