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La informó que, se activó Alerta Amarilla por intensificación de fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo, para esta tarde y noche en las demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm, caída de granizo y viento mayor a 50 km/h, entre las 18:25 y las 21:00 horas de este sábado.

Entre las medidas que exhortó la es barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

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Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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jecg/cr

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