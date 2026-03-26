La Cámara de Diputados fue sede del XXX Foro Internacional de Mexicanas a la Vanguardia, Mujeres de Valor 2026, en el que se planteó el fortalecimiento del proyecto de nación en materia de igualdad sustantiva.

En conferencia de prensa, la diputada morenista Adriana Belinda Quiroz Gallegos explicó que el evento representa “uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de liderazgo femenino y participación social”.

“El futuro de México se construye cuando las mujeres inciden de manera activa en los procesos de transformación, ejerciendo un liderazgo que no espera turnos ni acepta límites impuestos”, declaró.

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En el foro, la diputada planteó como tarea central avanzar en propuestas concretas en materia de igualdad sustantiva, a fin de que en el corto plazo existan resultados medibles que incidan en la vida pública del país.

Destacó que México es gobernado por Claudia Sheinbaum Pardo, destacando que “esta nueva etapa reafirma que la transformación tiene rostro de mujer y compromiso social”.

En el marco del encuentro, Belinda Quiroz Gallegos fue galardonada con una presea entregada por la Fundación Cuadros y Rostros A. C., en reconocimiento a su papel como mujer destacada en México.

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“Reconocer el valor de las mujeres implica garantizar condiciones reales para su liderazgo, abrir oportunidades, fortalecer capacidades y asegurar que ninguna voz quede al margen por razones de género u origen, convocando a que estos espacios se mantengan como foros de escucha, propuesta y compromiso colectivo”, concluyó.

Reconocen a diputada Adriana Belinda Quiroz en XXX Foro Internacional de Mexicanas a la Vanguardia, Mujeres de Valor 2026. Foto: Especial

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