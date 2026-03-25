Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce a clavadistas mexicanas y jugadoras de la Liga MX Femenil

Las calvadistas jaliciences Suri, Lía y Mía Cueva Lobato recibieron de manos de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, un reconocimiento “por su disciplina, talento y resultados internacionales que enaltecen el nombre México”.

Las hermanas Cueva Lobato, quienes han destacado como una de las promesas más importantes de nuestro país en esta disciplina, ya compiten al más alto nivel, enfrentando incluso a atletas olímpicas y proyectándose hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Durante su trayectoria han ganado medallas de oro, plata y bronce en torneos como los Juegos Panamericanos Junior, el Campeonato Panamericano, el Mundial de los Deportes Acuáticos de Singapur, así como en Olimpiadas nacionales, Juegos Conade y campeonatos infantiles.

A la entrega asistieron también los diputados federales Paola Espinosa Sánchez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, José Mario Íñiguez Franco y Omar Borboa Becerril.

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JUGADORAS DE LA LIGA MX FEMENIL TAMBIÉN FUERON RECONOCIDAS

En el marco del Mes de la Mujer, la Cámara de Diputados llevó a cabo un emotivo reconocimiento al futbol femenil mexicano, en el que ocho jugadoras representaron a las 464 futbolistas que integran la Liga BBVA MX Femenil. El evento, titulado Mujeres Futbolistas Profesionales y Mundialistas.

Las futbolistas Jazmín López y Sumiko Gutiérrez de Toluca; Ximena Ríos y Montserrat Hernández de Pumas; Mónica Ocampo y Selene Valera de Pachuca; así como Carolina Arcanjo y Aerial Chavarin de Cruz Azul, fueron quienes recibieron el reconocimiento de manera oficial.

Durante la ceremonia también se hizo un reconocimiento especial a aquellas atletas que han elevado el nombre de México a nivel internacional, conectando el legado histórico con el presente del futbol femenil.