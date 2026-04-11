El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvia fuertes y muy fuertes para esta noche y la madrugada del domingo, 12 de abril del 2026.

Mediante su pronóstico meteorológico, la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió información de lluvias, vientos y temperaturas máximas.

Lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves, y el aumento de los niveles de agua de ríos y arroyos.

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Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Coahuila (norte), Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

: Coahuila (norte), Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (norte y noreste), Ciudad de México (Cdmx, norte), Coahuila (este), Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sur), Estado de México (norte, este y noreste), Puebla (Norte), Querétaro, Tamaulipas (oeste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte).

: Chihuahua (norte y noreste), Ciudad de México (Cdmx, norte), Coahuila (este), Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sur), Estado de México (norte, este y noreste), Puebla (Norte), Querétaro, Tamaulipas (oeste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Durango, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Vientos

Alusivo a las rachas de viento, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos : Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte)

: Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte) Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras : Baja California, Sonora y Chihuahua; y de componente norte : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

: Baja California, Sonora y Chihuahua; y : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Campeche y Yucatán

: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Campeche y Yucatán Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

: Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec, así como en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas

Finalmente, el SMN pronosticó temperaturas de 30 a 45 grados.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

: Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

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