En un evento de vivienda hecho en compañía del gobernador Alejandro Armenta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) tiene como eje central la “felicidad del pueblo de México”, al tiempo que defendió la continuidad del programa de Vivienda para el Bienestar, a pesar de las críticas.

Durante su intervención, la Mandataria federal destacó que su administración impulsa políticas orientadas a garantizar derechos básicos como educación, salud, empleo y vivienda, al considerar que estos son fundamentales para mejorar la calidad de vida.

“Si garantizamos las necesidades básicas, si trabajamos porque todas las familias mexicanas tengan esos derechos, entonces estamos luchando por algo que luchó Morelos desde la Independencia, por la felicidad del pueblo de México. Y a eso se dedica la Cuarta Transformación, a la felicidad del pueblo de México”, afirmó.

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En ese contexto, defendió su programa de vivienda y rechazó que se trate de medidas con fines políticos.

Indicó que la condonación y reestructuración de créditos responde a deudas “injustas” heredadas del pasado.

“No es que estemos condonando créditos para quedar bien; el problema es que son créditos injustos del pasado. Muy injustos que la gente pague dos veces su vivienda”, sostuvo.

Sheinbaum señaló que alrededor de cinco millones de familias enfrentan dicha problemática, por lo que su gobierno ha impulsado acciones para reducir o eliminar adeudos impagables, así como facilitar el acceso a nuevos créditos a través de Infonavit y Fovissste.

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Además, hizo hincapié en que se han simplificado los requisitos con la finalidad de acceder a financiamiento y que se contempla que el Estado retome la construcción de vivienda social. Agregó que los nuevos esquemas incluyen créditos sin intereses para personas de menores ingresos.

Finalmente, la presidenta de México reiteró que, pese a las críticas, su administración mantendrá este programa al considerar que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y parte de su proyecto para garantizar el bienestar de la población.

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