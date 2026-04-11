¿Eres alumno de tercer año de educación secundaria, cuentas con certificado de conclusión de estudios y aún no te inscribes a Mi Derecho, Mi Lugar? Aún estás a tiempo de registrarte, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) extendió dicho paso de la convocatoria hasta el próximo viernes 17 de abril.

Así lo anunció esta dependencia encabezada por Mario Delgado en sus cuentas de Facebook y X. "¿Este año terminarás la secundaria y aún no te registras a Mi Derecho, Mi Lugar? ¡Todavía estás a tiempo!", dice en la descripción.

¿Este año terminarás la secundaria y aún no te registras en #MiDerechoMiLugar? 👀 ¡Todavía estás a tiempo! ⏰



🖥️ El registro se extendió hasta el viernes 17 de abril para que todas y todos los jóvenes puedan asegurar su lugar en una prepa cerca de su casa.



Entra a 👉🏼… pic.twitter.com/UjsTpX7ZGr — SEP México (@SEP_mx) April 11, 2026

Así puedes registrarte

Antes de inscribirte, deberás contar con cuenta Llave MX, la cual permite a la ciudadanía acceder a programas sociales, servicios públicos y trámites desde cualquier lugar de México. No debe ser de la madre, del padre o tutor, más bien del aspirante. Los pasos del registro son:

Entrar a la página de internet Mi Derecho, Mi Lugar

Contestar la encuesta de datos generales

Elegir la modalidad con el fin de participar (Acceso directo sin examen, aplicación de prueba para ingresar al Instituto Politécnico Nacional [IPN] o a la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], o lista mixta)

[IPN] o a la [UNAM], o lista mixta) Crear y descargar el Comprobante de Registro

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Modalidades de participación

Las interesadas y los interesados podrán participar en tres modalidades, en las que deberán elegir de cinco a 10 opciones educativas:

Acceso directo sin examen

Aplicación de examen para entrar al Instituto Politécnico Nacional o a la Universidad Nacional Autónoma de México

Lista mixta (Deberán elaborar dos listados sin y con prueba)

En caso de que se hayan inclinado por la segunda y tercera modalidad, hay que ingresar del 18 al 22 de mayo a este sitio web para conocer los requisitos de la aplicación de la prueba del IPN y de la UNAM.

Cabe decir que es el segundo año en que Mi Derecho, Mi Lugar reemplaza al proceso de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS).

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