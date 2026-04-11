La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) liberó a una familia de lobos mexicanos en un nuevo lugar de introducción de vida silvestre, localizado en Durango, el pasado viernes.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Alicia Bárcenas detalló que esta liberación forma parte del Programa Binacional de Conservación México-Estados Unidos.

La manada está conformada por parte del macho John, la hembra Miranda, y sus dos crías de apenas ocho meses de edad Chuy y Elías, los cuales arribaron a la comunidad El Tarahumar y Bajíos de El Tarahumar, situada en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

Liberación de cuatro lobos mexicanos en Durango. Foto: X @SEMARNAT_mx

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Antes de su liberación, los cuatro ejemplares de la especie canis lupus baileyi estuvo en un recinto de preintroducción bajo observación y cuidado de especialistas para facilitar su adaptación al entorno. Se agregan a los lobos liberados el 13 de marzo.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicha entidad es la segunda donde se reintroduce al lobo mexicano a la vida silvestre, representando su regreso a la Sierra Madre Occidental después de 50 años de ausencia.

En el proyecto de recuperación de este último animal colaboran la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), autoridades duranguenses y organismos estadounidenses.

Liberación de cuatro lobos mexicanos en Durango. Foto: X @SEMARNAT_mx

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