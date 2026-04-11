Más Información

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato

Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato

Acaban las negociaciones entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”

Acaban las negociaciones entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”

FOTOS: Lobo mexicano regresa a la Sierra Madre Occidental después de 50 años; liberan a familia en Durango

FOTOS: Lobo mexicano regresa a la Sierra Madre Occidental después de 50 años; liberan a familia en Durango

América vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

América vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

Reportan desaparecido al pastor evangélico, Benito Guevara, en la Sierra de Chilpancingo; acudió al poblado de San Vicente a predicar

Reportan desaparecido al pastor evangélico, Benito Guevara, en la Sierra de Chilpancingo; acudió al poblado de San Vicente a predicar

La (Semarnat) liberó a una familia de en un nuevo lugar de introducción de vida silvestre, localizado en Durango, el pasado viernes.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Alicia Bárcenas detalló que esta liberación forma parte del Programa Binacional de Conservación México-Estados Unidos.

La manada está conformada por parte del macho John, la hembra Miranda, y sus dos crías de apenas ocho meses de edad Chuy y Elías, los cuales arribaron a la comunidad El Tarahumar y Bajíos de El Tarahumar, situada en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

Liberación de cuatro lobos mexicanos en Durango. Foto: X @SEMARNAT_mx
Liberación de cuatro lobos mexicanos en Durango. Foto: X @SEMARNAT_mx

Lee también

Antes de su liberación, los cuatro ejemplares de la especie canis lupus baileyi estuvo en un recinto de preintroducción bajo observación y cuidado de especialistas para facilitar su adaptación al entorno. Se agregan a los lobos liberados el 13 de marzo.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicha entidad es la segunda donde se reintroduce al lobo mexicano a la vida silvestre, representando su regreso a la Sierra Madre Occidental después de 50 años de ausencia.

En el proyecto de recuperación de este último animal colaboran la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), autoridades duranguenses y organismos estadounidenses.

Liberación de cuatro lobos mexicanos en Durango. Foto: X @SEMARNAT_mx
Liberación de cuatro lobos mexicanos en Durango. Foto: X @SEMARNAT_mx

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]