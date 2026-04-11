Identifican al tercer trabajador localizado sin vida en mina Santa Fe; se trata de Abraham Aguilera, originario de Guanajuato

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La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras diligencias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se logró la identificación del en las labores de rescate de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

Se trata de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.

"En este momento, se mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus familiares, brindando todo el apoyo necesario durante este proceso", afirmó a través de redes sociales.

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Además, reiteró que continúan los esfuerzos para rescatar al cuarto y último minero atrapado en Santa Fe.

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bmc

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