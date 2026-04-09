La Cámara de Diputados analiza llamar a comparecer a Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que informen sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, señaló Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Detalló que se coordinarán con la Secretaría de Gobernación (Segob) para llevar a cabo la comparecencia de los funcionarios públicos, a petición de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC.

“Lo plantearon en la Jucopo, los grupos parlamentarios y estamos en la revisión para establecer comunicación con la secretaria de Gobernación que es quien lleva la conducción política institucional con el Congreso para ver si podemos realizarla y para generar condiciones de este ejercicio que plantea algunos grupos, pero tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, comentó Monreal.

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Añadió que él planteará la propuesta a su bancada (Morena) la próxima semana, y confía en que se llame a comparecer a los titulares de Semarnat y Pemex.

“Yo no lo he planteado al grupo parlamentario, lo voy a hacer el próximo lunes o martes. No, no hay nada de impedimento, vamos a revisarlo”, expresó.

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