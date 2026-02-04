El rímel es uno de los cosméticos clave para lucir una mirada de impacto, pero también es uno de los que debes comprar constantemente porque su fórmula suele secarse rápido.

Cada vez que sacas y metes el cepillo, a tu máscara de pestañas le entra aire y esto ocasiona que se formen grumos. Y seguramente piensas que ya no hay manera de recuperarlo, pero con una serie de trucos puedes volver a obtener su aplicación perfecta.

Las pestañas se pueden bajar tras el rizado por una fórmula grumosa en el rímel. Foto: Freepik

¿Cómo saber si tu rímel está seco?

Consistencia grumosa

Los grumos son uno de los principales signos de que el rímel se ha secado. Si decides utilizarlo así, es probable que tus pestañas luzcan apelmazadas o como coloquialmente se les dice "patas de arañitas".

Caída de partículas

La segunda seña infalible es si, después de terminar tu maquillaje, observas sedimentos o pequeñas partículas regadas en la zona de la ojera. Esto quiere decir que la fórmula no es lo suficiente hidratante para adherirse a las pestañas, por eso se cae.

El rizo se baja

Otra señal es que al enchinar tus pestañas y aplicar la máscara seca, se bajan rápido. La culpa no es de tu rizador, sino de la fórmula del producto que ya es demasiado pesada y por eso no logra mantenerlas en su lugar.

Olores extraños en la fórmula

Con el paso del tiempo, el rímel seco va adquiriendo un olor a plástico o rancio. Esta es una de las señales más fáciles de decretar, pues se percibe desde el momento en que abres el bote.

Incomodidad ocular

Y presentar molestias en los ojos, como sentir que hay trozos de rímel seco o irritación, también es una señal de que se ha secado. El lagrimeo es un signo más y no solo podría lastimar tus ojos, sino que te advierte que debes dejar de usarlo.

¿Cómo eliminar los grumos de tu rímel?

Antes de que lo deseches a la basura, debes saber que un rímel grumoso tiene solución y puede aguantar un poco más de tiempo en uso. Si después de probar los siguientes trucos no regresa a su consistencia original o similar, es mejor que compres otro:

Mételo en agua caliente

Sumerge tu rímel en un recipiente con agua caliente para que la fórmula se "derrita". El calor puede disolver los grumos y permitir que la aplicación sea ligera.

Agrega gotas de manzanilla

Las gotas de manzanilla que se usan en los ojos, también pueden hidratar la fórmula de un rímel seco. Añade un par dentro del bote y con el cepillo revuelve al interior para que los grumos se "rompan".

Solo procura no añadir demasiadas gotas porque podrías dejar completamente líquida tu máscara de pestañas.

Guarda tu rímel en lugares frescos o cálidos para que su consistencia no cambie. Foto: Freepik

Consejos prácticos para evitar que tu rímel se seque

No metas y saques demasiadas veces el cepillo; con una sola vez basta para tener un poco del producto y maquillar tus pestañas.

No dejes tu rímel en lugares excesivamente secos; si te es posible, guárdalo en un sitio con un poco de calor para que la fórmula no cambie con la temperatura.

en lugares excesivamente secos; si te es posible, guárdalo en un sitio con un poco de calor para que la fórmula no cambie con la temperatura. Cierra bien tu rímel; a veces, por las prisas, aventamos nuestra máscara de pestañas en la cosmetiquera sin haberla cerrado bien y esto, como lo mencionamos anteriormente, hace que le entre aire al "bombear" el cepillo.

sin haberla cerrado bien y esto, como lo mencionamos anteriormente, hace que le entre aire al "bombear" el cepillo. Limpia el exceso de producto en el borde; si eres de la personas que limpia la punta del cepillo al momento de sacar el rímel, remueve ese sobrante antes de cerrar la tapa para que los grumos no se transfieran al interior del bote.

No gastes tu dinero, y mejor pon en práctica estos consejos para conservar tu rímel en perfectas condiciones.

