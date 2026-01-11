¿Alguna vez has sentido que una sombra “no te favorece”, aunque sea un tono en tendencia? A veces es frustrante ver cómo todas lucen el color del momento, pero a nosotras no nos destaca la mirada.

No debes preocuparte; elegir el color correcto de tu maquillaje es más sencillo de lo que parece y tu misma guía es el olor de tus ojos. Si quieres saber cómo lograrlo, aquí te lo explicamos paso a paso.

Hay diferentes tipos de acabados de sombras para resaltar tus ojos. Foto: Freepik

Leer también 5 tonos de castaño que disimulan las canas y rejuvenecen

¿Qué colores de maquillaje le van a cada color de piel?

Hay diversos métodos para elegir el color de sombras; por ejemplo, el más simple es tomar como referencia el color de piel, lo que mantiene la armonía del maquillaje y evita contrastes bruscos:

Piel clara: rosas pálidos, melocotón, marfil, plateados y dorados suaves.

Piel media o tostada: marrones, cobres, dorados, corales y tonos lavanda.

Piel morena u oscura: violeta, azul eléctrico, verde esmeralda, terracota y dorados intensos.

Según el blog de la marca de cosméticos Primor, los acabados de las sombras son otro método para seleccionarlas:

Sombras mate: definen la mirada, aportan profundidad y son ideales para el día o pieles maduras.

Sombras shimmer: iluminan, agrandan visualmente el ojo y dominan las tendencias este 2026.

Sombras metálicas: para looks dramáticos y pieles jóvenes, pues suelen asentarse en los pliegues y marcarlos más.

Sombras con glitter: sirven para añadir un toque de brillo al terminar el maquillaje, tipo top coat.

Sombras en crema: aptas para el diario y para todo tipo de pieles. Se deben trabajar con cuidado en párpados grasos.

Elegir la sombra correcta transforma por completo tu look. Foto: Freepik

¿Qué colores de sombras favorecen a cada color de ojos?

Ojos azules

Los ojos azules destacan más cuando se contrastan con sombras en tonos cálidos.

Siguiendo con la información de Primor, el naranja es el color complementario del azul en la rueda cromática, lo que es apto para lograr un maquillaje de ojos profundo y luminoso.

Otros colores que hacen match con los ojos azules con:

Cobre, bronce, melocotón, dorado, terracota, rosa empolvado y metálicos cálidos.

Ojos verdes

Por otra parte, los ojos verdes se intensifican con sombras en subtonos fríos, estos crean un contraste sin endurecer la expresión de la mirada.

Mejores colores para llevar:

Berenjena, ciruela, burdeos, rosa viejo, terracota y mid berry.

Para un look en tendencia, opta por sombras en morado con acabado shimmer, o vino luminoso porque genera un efecto elegante.

El shimmer aporta luz y un efecto rejuvenecedor al maquillaje de ojos. Fotos: Instagram @georgialeebeauty / @meikkimuija

Ojos marrones o cafés

Los ojos marrones combinan con casi todos los colores, lo que los convierte en los más versátiles a la hora del maquillaje.

Su base neutra permite jugar con tonos fríos y cálidos. Además, una particularidad es que cambian de color según la luz, por lo que vale la pena potenciar sus reflejos naturales.

Los colores de sombras que los hacen lucir de impacto son:

Dorados, bronces, azules metálicos, morados, rosas y tonos borgoña, verdes oliva, dorados, cobrizos, plum, marrones cálidos y burdeos.

Consejos para lograr las sombras perfectas

Aplica una prebase de sombras para mejorar la duración y pigmentación.

Utiliza colores complementarios para intensificar la mirada.

Si tus ojos son cálidos, no uses sombras con subtonos fríos. Y su tus ojos son fríos, no uses sobras cálidas, ya que eso crea un efecto "apagado".

Los tonos aperlados y metálicos claros en el lagrimal agrandan visualmente el ojo.

Tómate tu tiempo para difuminar las sombres y trabaja con capas ligeras de pigmentos, lo que facilita correcciones.

Lleva sombras mate en el exterior del ojo y en la cuenca para dar profundidad, y lleva el brillo en la almendra y el lagrimal para crear dimensión.

Conocer qué colores de sombras favorecen a tus ojos te permite destacar tu mirada, darle un aspecto radiante y lucir siempre a la moda.

Leer también Los vestidos más bonitos de los Critics Choice Awards 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters