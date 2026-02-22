La electricidad en la ropa puede ser molesta debido a la incomodidad que provoca al adherirse al cuerpo y, peor aún, cuando produce pequeños toques o descargas.

Esa estática se percibe al tocar alguna superficie de metal, al hacer contacto con telas sintéticas y hasta al encontrar en contacto con otras personas. Incluso, puede provocar que el cabello se esponje.

Para evitar todas esas molestias, debes saber que existen diversos trucos caseros para eliminar la electricidad de tus prendas y aquí te compartimos los mejores.

Las telas sintéticas como el poliéster son propensas a acumular más estática que las naturales. Foto: Unsplash

¿Por qué se produce electricidad en la ropa?

Tanto la lavadora como la secadora son los principales causantes de la estática en la ropa, ya que dentro de esos electrodomésticos las prendas permanecen en constante fricción.

El movimiento interior de la lavadora provoca un choque de electrones y eso carga tus prendas de electricidad, siendo las telas sintéticas las más propensas a sufrir dicho fenómeno.

Y debido a que cualquier cuerpo está formado de átomos, algunos contienen carga positiva o carga negativa, al chocar pueden ganar o perder electrones y protones.

En este caso, los cuerpos de átomos serían las prendas, que al sufrir fricciones se cargan de energía positiva o negativa. A ese desajuste de cargas se le conoce como electricidad estática.

Pero no es un problema que no pueda resolverse y tampoco es ajeno a la ropa. También se produce en colchas, sábanas, toallas, trapos y prácticamente en cualquier producto hecho de tela.

Para evitar la fricción de tu ropa en la lavadora, es mejor programar un ciclo corto y sin centrifugado. Foto: Unsplash

6 consejos para quitar la electricidad de la ropa

1. No juntes telas sintéticas

Las telas sintéticas, como el poliéster, son más propensas a acumular estática debido a que es un material aislante, es decir, la carga eléctrica que naturalmente contiene no logra descargarse.

Por eso no se recomienda lavar prendas de este material juntas, pues la carga aumentará aún más.

Para evitarlo, mejor opta por prendas naturales (de algodón, lino o cáñamo) que evitan que las cargas de las telas sintéticas se transfieran.

2. Cuida el uso de suavizante

Aunque el suavizante es un producto que elimina la estática, si no se enjuaga bien o se abusa en cantidades puede aumentar la electricidad estática.

3. Ciclos de lavado cortos

Para reducir el tiempo de fricción de tu ropa en la lavadora, es mejor programar ciclos de lavado cortos y sin centrifugado.

4. Truco del papel aluminio

Al meter tus prendas a la secadora, mete una bola de aluminio para que atrape la electricidad.

Pero si lavas a mano, un truco para no provocar más electricidad estática en no exprimir la ropa para escurrir el exceso de agua, ya que eso genera mayor estática.

5. Truco de la crema corporal

En vestidos o faldas es más incómoda la estática, pues el vuelo de las prendas se pega en las piernas y hasta impide que camines cómodamente.

¡No te preocupes! Un truco para evitar esto es ponerte suficiente crema corporal, lo que repele la tela contra la piel.

6. Truco para descargar la estática

El siguiente tip no reducirá la estática en tus prendas, pero si evitará que sufras “toques” al tocar a otra persona.

Antes de hacer contacto físico con alguien, pon las manos en una superficie de metal para descargar toda la energía de la ropa.

Usa el truco de la bola de aluminio para reducir la electricidad en la ropa. Foto: Pixabay

Aprender cómo quitar la electricidad de tu ropa no solo mejora la comodidad al vestir, sino que también ayuda a mantener una mejor apariencia en las prendas y facilita su uso diario.

