Todos los productos cosméticos tienen fecha de caducidad, incluso los perfumes. Sin embargo, puedes cuidarlos de cierta manera para alargar su vida. Descubre cuáles son los errores más comunes al guardar las fragancias. Para evitar que pierdan su aroma original, sigue leyendo.

Cuida tus perfumes en un lugar adecuado para alargar la vida de su aroma. Foto: Pixabay

¿Cuál es el error que cometes al guardar tus perfumes?

Un error muy común que podría estar arruinando tus perfumes es guardarlos en el baño: con el vapor y el aumento repentino de temperatura se arruina el aroma.

El calor es un factor que daña el olor de tus perfumes. Protégelos en áreas a temperatura ambiente o en un lugar donde se conserven adecuadamente. Mantenlos alejados del sol directo, así que olvídate de ponerlos sobre mesitas ubicadas cerca de una ventana.

Los especialistas de Sandir recomiendan conservar las fragancias en su caja original, en un espacio oscuro.

Expertos de perfumería también sugieren conservar las tapas de los perfumes, si no lo haces o no tienes el hábito de taparlos, se recomienda hacerlo, ya que el perfume puede oxidarse y perder su olor.

Mantén tus perfumes tapados para que el aroma dure más. Foto: Unsplash

No agites la fragancia

Algunas personas tienen la idea de que agitar el frasco del perfume antes de aplicarlo ayuda a activar el aroma, la realidad es que este “truco” no es cierto y sin darte cuenta puedes estar dañando la calidad de la fragancia.

Los conocedores de Parfumerie D'aquitaine explican que el oxígeno es enemigo de estos productos, al sacudirlos aparecen burbujas y maximizan el exceso de este, provocando una oxidación. Recuerda evitar agitarlos o hacerlo lo menos posible.

Agitar los perfumes provoca oxidación. Foto: Unsplash

Lugares donde no se recomienda guardar los perfumes

En el baño. El baño es un lugar donde las temperaturas fluctúan y ocasiona la oxidación de los perfumes, por lo que se echan a perder más rápido. Especialistas se refieren al baño como ”destructor de perfumes” y no lo recomiendan.

El baño es un lugar con temperaturas altas, no recomendable para los perfumes. Foto: Unsplash

Carros. Al igual que el baño, el carro no es un lugar adecuado para las fragancias, pues se expone al sol durante mucho tiempo y esto también oxida los perfumes. Sin embargo, si decides guardarlos en el coche, mételos en un espacio que sea oscuro y fresco.

Las altas temperaturas del carro también dañan el aroma de tus perfumes. Foto: Unsplash

