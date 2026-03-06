La marca de maquillaje Mar Cosmetics, creada por la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, ofrece delineadores para ojos, brillos labiales, máscaras de pestañas y rubores. Pero hay un producto que se está robando la atención últimamente: sus brochas 2 en 1. Continúa leyendo si quieres descubrir más.

Así es el kit de brochas de Mar Cosmetics

Mar Cosmetics describe sus brochas como “diseñadas para máxima versatilidad, estas brochas combinan dos funciones en una sola herramienta, facilitando tu rutina y ahorrando espacio sin sacrificar la calidad ni el acabado profesional”.

El set cuenta con cuatro brochas, el mango de cada una está diseñado para que puedan guardarse fácilmente. Las cerdas de las brochas están hechas de “fibras naturales de alta calidad”, que prometen dar un acabado natural debido a su aplicación suave y precisa.

La ventaja del kit de brochas es que las fibras de cada una contienen propiedades antibacterianas para mantener la limpieza y cuidado de tu piel, “garantizando una experiencia higiénica y segura en cada uso”.

Es importante mencionar que la marca señala que sus productos están hechos con materiales reciclables y son libres de crueldad animal.

Set de brochas esenciales: "suaves, precisas y versátiles". Foto: Instagram @marcosmeticsco

Usos de las brochas

Brocha dual para base y rostro. Promete que la base de maquillaje quede en tu rostro con un acabado uniforme y natural.

Brocha dual para contorno y rubor. Con esta brocha tendrás mayor precisión para el contorno, ya sea en pómulos, frente o nariz. Su otra función es darle a tus mejillas un “sonrojado” natural.

tendrás mayor precisión para el contorno, ya sea en pómulos, frente o nariz. Su otra función es darle a tus mejillas un “sonrojado” natural. Brocha dual para ojos y difuminado. A la hora de maquillar los ojos con sombras lo único que se necesita es una brocha apta para difuminar como esta, además de que ayuda a aplicar la sombra con precisión.

apta para difuminar como esta, además de que ayuda a aplicar la sombra con precisión. Brocha dual para cejas & cepillo. Si te gusta maquillarte o arreglarte las cejas, esta brocha será tu favorita, pues los resultados que ofrece es rellenar y peinar las cejas con su brocha fina y su cepillo de cejas.

Kit de 4 brochas 2 en 1 que facilitan tu rutina de maquillaje y ahorran espacio. Foto: Marc Cosmetics

En la web de Mar Cosmetics comentan: “pensado para simplificar la rutina, este kit reúne lo esencial en un solo lugar. Fácil de llevar, fácil de amar”.

Cuánto cuestan las brochas de Mariana Rodríguez

Si te gustaron las brochas 2 en 1 de Mariana Rodríguez, estas se pueden adquirir a través de la página web de Marc Cosmetics, con un costo de $699 pesos. Cuentan con envíos nacionales e internacionales, con entregas de uno a cuatro días hábiles.

Tips para cuidar las brochas de maquillaje

Si aún no tienes conocimiento de cómo limpiar tus brochas, sigue los siguientes consejos:

Se recomienda lavar las brochas con agua tibia y jabón neutro.

También pueden limpiarse con desmaquillante, especialmente si las usas para la base de maquillaje o el corrector. Agrega unas cuantas gotas hasta quitar todo el exceso de producto, luego lava con agua tibia y jabón.

Después de enjuagarlas, deja secar al aire libre. Tus brochas deben permanecer en una superficie plana en postura vertical.

Otra de las recomendaciones es lavar las brochas cada 15 días, así evitarás bacterias y las fibras estarán en mejores condiciones.

Lava las brochas con jabón neutro y agua tibia. Foto: Unsplash

