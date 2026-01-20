Valentino erigió un imperio en el que no sólo dominó la moda. El glamour, la elegancia, la belleza y el arte ejercían el mismo poder, ese con el que diseñó su carrera y definió su estilo hasta su muerte, ayer en Italia, a los 93 años de edad.

Nació en Italia pero estudió en Francia, en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Perfeccionó su estilo cuando trabajó en las casas de moda de Cristóbal Balenciaga, Jean Dessés y Guy Laroche.

Desde la fundación de su firma, en 1959, Valentino Garavani decidió no ir con las tendencias pasajeras, sino con la opulencia, para que las mujeres se sintieran hermosas.

En 2007 cuando celebró 45 años de carrera. Fotos: AFP y AP

El rojo fue el color que distinguió su estilo y predominó en sus desfiles. Actrices también lo lucieron. Fotos: AFP y AP

Así, no sólo logró el acceso a las altas esferas de la sociedad (vistió a primeras damas como Jacqueline Kennedy), sino también conquistó territorios como el cine y la música, expandiendo su dominio.

Sus creaciones recorrieron las alfombras rojas de los eventos más reconocidos a nivel global, entre ellos, los premios Oscar, los Globos de Oro y los Grammy.

Una extensa lista de estrellas, de la talla de Elizabeth Taylor, Halle Berry, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez y Zendaya vistieron sus románticos diseños, caracterizados por incluir detalles femeninos, delicados, como lazos, volantes, encajes y bordados, así como por hacer uso del emblemático “rojo Valentino”.

Vistió a estrellas de cine, como Elizabeth Taylor. Aquí en Roma, en enero de 1990, presentando su colección. Fotos: AFP y AP

La actriz Sophia Loren fue su inspiración. Aquí en la alfombra de los Fashion Awards Italia 2019 in Milan. Fotos: AFP y AP

En 2001, Julia Roberts recibió el Oscar a Mejor Actriz enfundada en un vestido vintage de Valentino, confeccionado con terciopelo negro, detalles lineales blancos y una cola de tul negra. Más tarde, en 2005, Cate Blanchett aceptó el Oscar a Actriz de Reparto con un icónico diseño de un solo hombro, elaborado con seda amarilla.

Su fama y prestigio trascendieron a la red carpet convirtiéndolo, en 2008, en protagonista del documental Valentino: El último emperador, en el que se narran importantes capítulos de su vida, así como el proceso de creación de la colección que rindió homenaje a sus cinco décadas de carrera.

Con su elegancia y sofisticación, el creador italiano se dio permiso de realizar cameos en taquilleras cintas como El diablo viste a la moda, con Meryl Streep (2006) y Zoolander 2 (2016).

Naomi Campbell y Elle Macpherson, en la inauguración de su boutique en Roma en 1995. Fotos: AFP y AP

Apareció en la película El diablo viste a la moda y es la marca de lujo que viste Miranda (Meryl Streep) y a la que aspira Andy. Fotos: AFP y AP

Cantantes como Lana del Rey, Florence Welch, Beyoncé, Adele, Lady Gaga y Dua Lipa también han lucido sus famosas creaciones sobre el escenario.

En 2017, el diseñador estuvo a cargo del vestuario de la producción de ópera La Traviata, que contó con la dirección de escena de Sofia Coppola.

Su velatorio se llevará a cabo en la ciudad de Roma este miércoles y jueves; el funeral tendrá lugar el viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires.

En su castillo hoy luce un moño negro en señal de luto, pero su imperio permanece sólido.