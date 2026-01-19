El mundo de la moda amaneció con una triste noticia: la muerte del diseñador Valentino Garavani, a los 93 años.

Fue a través de las redes sociales que la fundación que lleva su nombre confirmó el deceso y, aunque no reveló las causas, explicó que el deceso ocurrió en Roma, donde el creador se encontraba “rodeado de sus seres queridos”.

Asimismo, adelantaron que los servicios funerarios se realizarán este próximo viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y Mártires en la capital italiana.

Tras confirmarse la partida, modelos, diseñadores y celebridades usaron sus cuentas oficiales para rendirle homenaje y dar el último adiós.

Una de las primeras figuras en reaccionar fue la actriz Sarah Jessica Parker, quien mantuvo una estrecha amistad con el creador. En su mensaje, la protagonista de "Sex and the city" se dijo sumamente afortunada por haber compartido con el creador:

“Tantos recuerdos. Por supuesto, desearía tener más. Por tu extraordinario talento, tu generosidad y tu amor por todas las cosas hermosas, todos somos más afortunados por los grandes gestos que compartiste con el mundo", escribió.

Sarah Jessica Parker dedicó un emotivo mensaje al diseñador. Foto: Instagram.

Kim Kardashian también se pronunció en su perfil de Instagram, donde publicó varias fotografías junto a Valentino y le dedicó unas emotivas palabras.

“Querido Valentino, fuiste tan mágico, tan especial... gracias por tu magia. Descansa en paz”.

La socialité lamentó la partida del famoso diseñador italiano. Foto: Instagram.

Por su parte, Gwyneth Paltrow aseguró que más allá del visionario de la moda, extrañará al hombre que solo pocos pudieron conocer.

“Tuve la gran suerte de conocer y amar a Valentino; de conocer al hombre de verdad, en privado. Esto se siente como el fin de una era. Lo extrañaremos profundamente”.

La modelo Cindy Crawford, no sólo lamentó su partida, también agradeció a Valentino por haber sido un pilar fundamental en su carrera:

“Me duele profundamente saber del fallecimiento de Valentino Garavani. Era un verdadero maestro en su oficio, y siempre estaré agradecida por los años que tuve el privilegio de trabajar estrechamente con él”.

La muerte de Valentino ocurre apenas unos meses después de la partida de Giorgio Armani y marca un cierre de una gran etapa de la moda italiana.

