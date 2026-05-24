El maquillaje y el multiverso vuelven a encontrarse. SHEGLAM presentó oficialmente “Rick and Morty 2.0”, una nueva colección inspirada en la icónica serie animada Rick and Morty que transforma personajes, portales y referencias galácticas en productos de belleza llenos de color y brillo.

Después del éxito de su primera colaboración, la marca decidió regresar al universo de Rick y Morty con una propuesta mucho más completa, divertida y visualmente 'caótica', manteniendo la estética sci-fi que caracteriza a la serie.

Rick and Morty 2.0. Foto: Cortesía SHEGLAM

Una colección inspirada en el caos del multiverso

La cápsula mezcla tonos metálicos, acabados glossy y empaques intervenidos con referencias directas a algunos de los momentos más reconocibles de Rick and Morty.

Uno de los productos más llamativos es la paleta “The Adventures of Morty Baked”, que incluye diez sombras con acabados metálicos, satinados y neutros, mucho más versátiles de lo que parece a primera vista.

The Adventures of Morty Baked. Foto: Cortesía SHEGLAM

La colección también incorpora el “Interdimensional Highlighter”, un iluminador marmoleado diseñado para crear un efecto glow luminoso desde cualquier ángulo, y el primer “Portal Fuel Long-Lasting Jelly”, inspirado visualmente en los famosos portales verdes de la serie.

Los productos más virales de Rick and Morty x SHEGLAM

Entre las piezas que más llaman la atención destaca el polvo fijador “Mega Genius Setting Powder”, que incluye un efecto lenticular donde Rick cambia de expresión dependiendo del ángulo desde el que se mire.

Polvo fojador "Mega Genius Setting Powder". Foto: Cortesía SHEGLAM

También sobresalen los glosses “Multiverse Swirl”, disponibles en cuatro tonos con acabado ultra brillante, y el sérum labial “Ooh Wee!”, pensado para aportar hidratación y un efecto vidrioso natural.

Glosses “Multiverse Swirl”. Foto: Cortesía SHEGLAM

La colección incluso incluye un spray limpiador de manos inspirado en Pickle Rick con aroma a pepino fresco y un neceser metálico con diseño espacial para guardar maquillaje y brochas.

Spray limpiador de manos. Foto: Cortesía SHEGLAM

Además, la incluye un portacredencial edición especial inspirado en la serie.

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El maquillaje geek sigue dominando las colaboraciones beauty

En los últimos años, las colaboraciones entre maquillaje y cultura pop se han convertido en una de las estrategias más fuertes dentro de la industria beauty.

Series, videojuegos y personajes animados forman parte de lanzamientos que buscan conectar con consumidores mucho más jóvenes y acostumbrados a coleccionar productos visualmente atractivos.

Con Rick and Morty 2.0, SHEGLAM vuelve a apostar por una estética divertida, nostálgica y altamente compartible en redes sociales, especialmente entre quienes aman el maquillaje y el universo geek al mismo tiempo.

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