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se ha convertido en una de las marcas favoritas de maquillaje de los jóvenes debido a la variedad de sus productos, calidad y precio.

Recientemente han lanzado una nueva colección de labiales y, si disfrutas los acabados jugosos y saludables, en te contamos qué tonos hay, cuánto cuestan y dónde comprarlos.

Este lanzamiento de Sheglam ofrece 8 tonos distintos de labiales. Foto: Cortesía Sheglam
Este lanzamiento de Sheglam ofrece 8 tonos distintos de labiales. Foto: Cortesía Sheglam

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¿Cuáles son los nuevos productos de maquillaje de Sheglam?

Esta marca de maquillaje sorprende con una innovación versátil en sus nuevos productos "Air Plush Lip & Cheek Cream", cuya fórmula promete ser cremosa, fácil de difuminar e ideal para conseguir un acabado natural tanto en los labios como en las mejillas.

Los nuevos cosméticos de Sheglam pertenecen a la línea “Liquid Fam”, que además se compone por:

  • Liquid Contour: contorno en crema para esculpir el rostro.
  • Liquid Blush: rubor en crema con una pigmentación alta.
  • Liquid Highlighters: iluminadores en crema que brindan un efecto “glowy”.

Y dicha línea se suman los nuevos "Air Plush Lip & Cheek Cream", que son productos 2 en 1 con la misma fórmula sedosa y que tienen una cobertura construible en los labios y las mejillas. Para facilitar su uso, cuentan con un aplicador de silueta de hoja, otorgando precisión a la hora de maquillarse.

¿Cuáles son los colores de los nuevos labiales de Sheglam?

Los "Air Plush Lip & Cheek Cream" se encuentran disponibles en 8 tonos rosados y cada uno tiene un precio de $103.98:

  1. Flit & Float.
  2. Breezeway.
  3. In The Clouds.
  4. Light Work.
  5. Like A Feather.
  6. On Air.
  7. Drift Off.
  8. High Winds.

Si bien todas las tonalidades de los labiales son recomendables, Sheglam ha escogido sus favoritas:

  • In The Clouds: Un malva profundo con vibras de frutos rojos que eleva tu look sin caer en lo dramático.
In the clouds es un labial parecido a los frutos rojos, que eleva tu look sin caer en lo dramático. Foto: Cortesía Sheglam
In the clouds es un labial parecido a los frutos rojos, que eleva tu look sin caer en lo dramático. Foto: Cortesía Sheglam
  • Like A Feather: El tono ideal para dar un pop brillante; se trata de un rosa cálido perfecto para crear looks monocromáticos en mejillas y labios.
Like a Feather es un labial rosa cálido para usar en las mejillas y labios. Foto: Cortesía Sheglam
Like a Feather es un labial rosa cálido para usar en las mejillas y labios. Foto: Cortesía Sheglam
  • High Winds: Un rosa-ciruela sofisticado y con carácter, pero usable para el diario.
El tono High Winds es un rosa-ciruela que se puede utilizar en el día a día. Foto: Cortesía Sheglam
El tono High Winds es un rosa-ciruela que se puede utilizar en el día a día. Foto: Cortesía Sheglam

¿Dónde comprar los nuevos labiales de Sheglam?

La nueva colección de labiales de Sheglam ya está a la venta en su página web y ofrecen envíos a todo México. Sólo considera que el tiempo de entrega va desde los 5 a los 23 días hábiles; sin embargo, puedes seguir tu pedido a partir de que se genera tu guía.

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