Se detalló que a través del Grupo Especial Tabscoob, en coordinación con la FIRT Olmeca, se logró la detención de 8 masculinos como presuntos responsables de los contra la Ley General de Salud y Portación de Arma de Fuego exclusivo del Ejército Mexicano, en el municipio de .

En un comunicado, el Gobierno del Estado detalló que los hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia San Joseíto del Poblado Francisco I. Madero en el municipio de Macuspana, cuando elementos policiales realizaron la detención de Juan Carlos “N” (a) “El Diablo” 28 años de edad, un menor de 17 años de edad, Víctor Manuel “N” (a) “El Chaparro” de 19 años de edad, Denis “N” (a) “Nacho” de 25 años de edad, Victoriano “N” (a) “Cadena” de 33 años de edad, -todos ellos .

Foto: Especial.
Foto: Especial.

Así mismo se detuvo a Francisco Isamir “N” (a) “Catracho” y/o “El Lagrima” de 33 años de edad, originario de Honduras, a Abel “N” (a) “El Espíri” de 38 años de edad, originario Macuspana, Tabasco y a Fernando “N” (a) “El R y/o Fresa” de 21 años de edad, también originario Macuspana

Durante la intervención, a los detenidos se les aseguró: Arma corta color negro KOR FX-9 RP 9X19, con un cargador metálico y 09 cartuchos; Arma larga color negro SIGSAUER, .223 MM, con un cargador y 08 cartuchos; Arma corta color verde, 9MM con un cargador y 10 cartuchos; Arma corta color negro con gris 9x19 mm con un cargador negro con 07 cartuchos; Arma corta color Verde MADE IN TURKIYE AGAOGLU INC. CO. FX-9 RP GUA KOR 9X19; además un cargador con 18 cartuchos útiles; 4 Chalecos tácticos color negro sin placas; 1 motocicleta modelo FT150 color morada, sin placas y sin registro; 1 camioneta marca Chrysler línea Caravan color blanco modelo 1997, sin reporte de robo.

"Se les aseguró hierba seca color verde con características similares a la marihuana, distribuida en envoltorios de plástico transparente y tres bolsas grandes" Informo la SSPC.

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

