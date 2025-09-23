Luego de que el gobierno de Estados Unidos ordenó acabar la alianza Delta-Aeroméxico antes del próximo 1 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que podría haber “otros intereses” detrás.

En su conferencia mañanera dijo que el Departamento de Transporte de Estados Unidos hizo cuatro observaciones a “situaciones”, particularmente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que fueron contestadas.

“No encontramos ninguna razón para la decisión que están tomando, que tiene que ver con no validar de nuevo esta alianza Delta-Aeroméxico, porque dicen que uno de los argumentos es que se llevó la carga del aeropuerto de la Ciudad de México al AIFA, al Felipe Ángeles”, pero aseguró que las aerolíneas estadounidenses y “del mundo entero” están “muy contentas” con esa decisión.

“Creemos que son otros intereses los que están detrás de esta resolución con Delta y Aeroméxico, que estamos revisando”, dijo.

“A ver si hay algún beneficio de alguna aerolínea o algún otro tema, porque no entendemos por qué, habiendo contestado claramente a los cuatro puntos, de todas maneras, toman esta decisión”, dijo.