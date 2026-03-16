El diputado local Alberto Vanegas propuso realizar revisiones preventivas periódicas en instalaciones de gas, eléctricas e hidráulicas ubicadas en áreas comunes y zonas privadas de los condominios y unidades habitacionales de la Ciudad de México.

El legislador presentó una iniciativa para reformar la Ley de Propiedad en Condominio con la finalidad de prevenir accidentes debido al mal estado de esas instalaciones.

“Cuando vivimos en condominio compartimos más que espacios comunes, compartimos riesgos. Una instalación en mal estado dentro de un departamento puede poner en peligro a todas y todos”, alertó el legislador.

Lee también Vinculan a proceso a mujer por pornografía infantil en CDMX; investigan grabaciones de menores en escuela

Afirmó que los accidentes derivados de fugas de gas, explosiones o fallas en instalaciones internas pueden tener consecuencias devastadoras: daños a múltiples viviendas, evacuaciones masivas, pérdidas materiales e incluso de vidas humanas, mismas que pueden evitarse con revisiones periódicas y mantenimiento preventivo.

En tribuna, recordó que recientemente una explosión por acumulación de Gas LP en un edificio en Paseos de Taxqueña provocó lesiones a varias personas, daños estructurales y la evacuación de cientos de vecinas y vecinos; mientras que, en la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, un corto circuito causó un incendio en dos departamentos.

“No existe una disposición clara que obligue a realizar revisiones técnicas periódicas de instalaciones de gas, electricidad o sistemas hidráulicos. Esta ausencia genera ambigüedad sobre responsabilidades y, en muchos casos, provoca que el mantenimiento preventivo se postergue indefinidamente por razones presupuestales o falta de acuerdo entre habitantes”, indicó.

Lee también Desazolve del Periférico se hará en tres etapas

La propuesta plantea que dichas revisiones deberán ser realizadas por personas certificadas; que la administración del condominio deberá conservar la documentación correspondiente e informar sobre los resultados, así como actuar de manera inmediata en caso de detectar fugas o riesgos.

“No podemos ignorar que vivimos en una ciudad sísmicamente activa, donde los movimientos telúricos pueden afectar conexiones de gas, tuberías o cableado eléctrico, sin que el daño sea visible de inmediato. Las revisiones periódicas permiten detectar a tiempo el deterioro o las conexiones irregulares que podrían convertirse en detonantes de accidentes mayores”, agregó.

La iniciativa se turnó para análisis y dictamen a las comisiones unidas de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL