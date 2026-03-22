Mientras que Natalia Jiménez hace mutis y mantiene el video en donde fue trasladada en una ambulancia, para llegar a la fiesta de Carlos Rivera, en redes sociales reprueban su actuar y también de aquella persona que autorizó que la cantante española usara un transporte de urgencias médicas para un fin de índole superficial.

Fue en el marco del Vive Latino, festival al que la exlíder de La quinta estación asistió, para cantar a dueto con Chetes, que se desató la polémica que hoy envuelve a la cantante.

Además de su aparición en el evento musical, la cantante de "Creo en mí", tenía un compromiso social; asistir a la fiesta por el 40° aniversario de Carlos Rivera, la que estaba teniendo lugar en mismo vía que el Vive, pero hasta Huamantla, Tlaxcala, de donde es oriundo el exacadémico.

Lee también: Natalia Jiménez entra al mural del Tenampa… ¿Y Chavela Vargas?

La cantante compartió un video de cómo fue posible su arribo a la fiesta, con un video que recabó los instantes que presedieron su llegada al festejo.

Con una sonrisa en el rostro, mientras se encontraba sentada en el asiento de una ambulancia, de la que, además, encendieron las sirenas, apra que su traslado fuera todavía más rápido y efectivo, se le escucha decir, con una sonrisa en el rostro:

"Esta fue mi aventura para llegar del Vive Latino a la fiesta de cumpleaños de mi Carlos Rivera; síganme los buenos. Carlitos, ahpi voy, de que llegó, llegó, de que llegó llegó".

En el video además, especificó que se encontraba en el Circuito Interior y que, de ahí, al avión que la trasladaría, se demoró sólo 20 minutos.

Lee también: Natalia Jiménez cuestiona a Christian Nodal por no visitar a su hija Inti

Sin dimensionar, las consecuencias de sus actos, la cantante mostró el video como si de una hazaña se tratara, pero, en redes sociales, no fue bien visto; de hecho, su comportamiento le ha merecido múltiples críticas que, hasta el momento, ha decidio omitir, pues no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

Lee también: Natalia Jiménez ofrece un viaje entre el pop y la nostalgia mexicana en el Auditorio Nacional

Las críticas y señalamientos a Natalia Jiménez

Estos son algunos comentarios de usuarios que se pueden leer en redes:

"Se le hizo ´heróico´usar un taxi una ambulancia, destinada para urgencias médicas, con sirena abierta, para que la nacada marginal se abiera a su paso".

"Usar una ambulancia como si fuera transporte personal de emergencia para ir a una fiesta, es simplemente inaceptable".

"Me cae muy bien Natalia, pero ¿cómo vas a presumir que te trasladaron en ambulancia con sirena encedida para llegar rápido a un fiesta?, ¿quién autorizó este reel?".

"¡Qué poca!, en México importa más llegar a una fiesta que ayudar a una persona que realmente necesita una ambulancia".

"Deberían existir multas severas contra personas que ocupen vehículos de emergencia, para uso recreativo, en otros lados está penado".

"Le pareció muy gracioso utilizar y compartir una ambulancia para burlar el tráfico de la CDMX".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc