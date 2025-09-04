Más Información

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

La cantante española no se quedó callada ante la situación que atraviesan .

En entrevista con el programa Hoy, se lanzó en contra del cantante por no permitir que su hija Inti viaje junto a su madre desde Argentina, al negarle el permiso para salir del país.

Durante la conversación, se le preguntó por las declaraciones que Cazzu hizo en el podcast Se Regalan Dudas. Desde su experiencia personal, ya que también ha vivido un proceso complicado por la custodia de su hija Alessandra, Jiménez le dio un consejo claro a la artista argentina:

“Yo, con la pena, ¿sabes? Yo sí le recomendaría (a Cazzu) que, pues, si no funciona de aquí de tú a tú, tienes que ir a los juzgados”, expresó.

NATALIA JIMÉNEZ: EU ES MUY INTOLERANTE. Foto: de BERENICE FREGOSO. EL UNIVERSAL
Y fue más allá, señalando que como madre, nadie debería ponerle límites sobre sus propios hijos:

“O sea, tú la pariste, tú la puedes llevar a donde tú quieras”, dijo con firmeza.

Natalia cuestiona que Nodal no visite a su hija

Jiménez también reaccionó a lo que Nodal dijo en entrevista con Adela Micha, donde aseguró que no ve a su hija con frecuencia por la distancia entre México y Argentina, y además por temas de agenda. La cantante española cuestionó esa postura, dejando claro que si realmente quiere verla, puede hacerlo:

“Pero pues no está tan lejos Argentina, ¿no? O sea, es que con un avioncito… como ocho horitas”, comentó.

Además, remató sugiriendo que con los recursos que él tiene, hasta podría ir en avión privado.

Una experiencia que también ha vivido

Natalia habló desde su propia experiencia. Durante su separación del Daniel Trueba, enfrentó muchas trabas para poder viajar con su hija. Recientemente, obtuvo un avance en su caso cuando un examen antidoping a su ex dio positivo en marihuana, con un nivel muy por encima del permitido, lo que podría ayudarla a recuperar la custodia completa.

Aunque intentó llevar su separación de forma pacífica, aseguró que la actitud de su expareja fue agresiva.

Cazzu, devastada tras hablar con el abogado de Nodal

Por su parte, Cazzu contó en el podcast que uno de los momentos más difíciles que ha vivido fue cuando intentó tramitar el permiso de viaje con el abogado de Nodal. Según relató, la conversación fue tan tensa que terminó sintiéndose totalmente vulnerable.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día... tuve ese sentimiento de decir: ‘el mundo es devastador’”, compartió.

Cazzu explicó que al intentar justificar por qué necesitaba el permiso, creyó que Nodal lo entendería. Sin embargo, recibió una respuesta de su equipo legal que la dejó helada:

“No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

Y confesó que en ese momento perdió las fuerzas para seguir peleando:

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el control sobre ti y tu hija’... fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Cazzu con su hija Inti y su amiga La Joaqui, quien ha sido un gran apoyo para ella tras su ruptura con Christian Nodal.
Cazzu y Nodal estuvieron juntos dos años y se separaron en 2024, poco antes de que él hiciera pública su relación con Ángela Aguilar. Desde entonces, la rapera ha hablado de los conflictos que enfrenta, incluyendo su inconformidad con la pensión alimenticia.

A pesar de todo, Cazzu sigue adelante con su carrera y está por comenzar su gira Latinaje, que incluye fechas en México. Sin embargo, ya ha pasado un año sin poder viajar con su hija.

