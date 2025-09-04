Este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Giorgio Armani, a los 91 años, considerado el “primer diseñador posmoderno”, creador de un imperio de la moda y responsable de transformar el concepto de la elegancia.

Además de vestir a reconocidos empresarios y celebridades, Armani dejó huella en el séptimo arte. Sus trajes aparecieron en películas memorables que marcaron la cultura cinematográfica y que hoy son recordadas con cariño por cinéfilos y amantes de la moda.

¿En qué películas han aparecido los trajes de Giorgio Armani?

A lo largo de su carrera, Armani colaboró con directores como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Brian De Palma y Quentin Tarantino, vistiendo a actores de la talla de Christian Bale, Brad Pitt o Richard Gere.

“Bastardos sin gloria” (2009)

En esta película de Quentin Tarantino, además de la historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial, destaca el traje blanco de Armani que luce Brad Pitt en la famosa escena de comedia con Hans Landa.

“Batman: El caballero de la noche asciende” (2012)

En la trilogía dirigida por Christopher Nolan, Christian Bale vistió prendas diseñadas por Armani que se convirtieron en sinónimo de sofisticación para la figura de Bruce Wayne.

“Gigolo Americano” (1980)

Este filme no solo catapultó a Richard Gere al estrellato, sino que también consolidó el estilo Armani en Hollywood, con trajes impecables, texturas elegantes y accesorios que definieron a toda una generación.

“Phenomena” (1985)

En este thriller de Dario Argento, Armani aportó su visión al diseño de vestuario, convirtiendo el terror en un espacio inesperado para la moda, gracias a sus vestidos y trajes que trascendieron con el tiempo.