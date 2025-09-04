El diseñador italiano Giorgio Armani, ícono de la moda y creador de un imperio en la industria del lujo, falleció a los 91 años, rodeado de sus seres queridos, anunció el grupo empresario.

El diseñador Giorgio Armani, considerado el "rey" de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial. Foto: AP

Lee también Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani posa junto con modelos tras la presentación de la colección masculina Otoño/Invierno 2019/20 que diseñó para Emporio Armani, en Milán, el 14 de enero de 2019. Foto: AFP

La icónica marca global, le dio a la moda italiana un nuevo sentido, donde el estilo clásico acompañado de los colores blanco y el negro son los protagonistas.

El diseñador italiano Giorgio Armani posa junto con modelos tras la presentación de su colección de prêt-à-porter Primavera/Verano 2010 durante la Semana de la Moda Femenina de Milán, el 24 de septiembre de 2009. Foto: AFP

Lee también Italia llora la muerte de Giorgio Armani, su diseñador más icónico; instalarán capilla ardiente en el Teatro de Milán

El éxito de esta marca de lujo comenzó en 1975 con el lanzamiento del traje desestructurado, una prenda de ropa de sastrería masculina con toques de feminidad y ligereza, que contrastaba con las prendas de uso común para el trabajo.

El actor Richard Gere y la actriz Lauren Hutton, que lucieron ropa de Armani cuando protagonizaron la película "American Gigolo", se reunieron con el diseñador de moda italiano durante una sesión fotográfica en la Real Academia de las Artes de Londres, el 14 de octubre de 2003. Foto: AP

A finales de la década de los 70, la empresa italiana se expandió abriendo una filial en Estados Unidos, atrayendo la atención al participar en el área de vestuario para la película American Gigolo, vistiendo al actor Richard Gere.

Giorgio Armani y la modelo letona Agnes Zogla al final de su presentación para Armani Privé durante la Semana de la Moda de Alta Costura Femenina Primavera/Verano 2025, que conmemoró su 20 aniversario, en París, el 28 de enero de 2025. Foto: AFP

El diseñador de moda Giorgio Armani acompañado de las actrices Julia Roberts y Cate Blanchett durante la alfombra roja a su llegada a los Fashion Awards 2019 en Londres, el 2 de diciembre de 2019. Foto: AFP

Giorgio Armani y el director estadounidense, Spike Lee, durante las colecciones Primavera/Verano 2008 de los desfiles de prêt-à-porter de Milán, el 24 de septiembre de 2007. Foto: AFP

El delantero del AC Milan, Andriy Shevchenko, recibe la llama olímpica de manos del diseñador italiano Giorgio Armani en la calle Montenapoleone de Milán, el 29 de enero de 2006. Foto: AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot