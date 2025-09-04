Roma. Giorgio Armani, el diseñador y empresario italiano fallecido este jueves a los 91 años, creó un imperio en el mundo de la moda, pero también tenía hoteles y restaurantes, con ingresos anuales por 2 mil 300 millones de euros. ¿Qué pasará ahora con su fortuna?

En octubre de 2023, el periódico Corriere della Sera publicó los estatutos de la futura Fundación Giorgio Armani, aprobados en una junta extraordinaria en 2016, pero sin determinar el reparto de acciones.

Según el periódico La Repubblica, sus herederos están ya sentados en el Consejo de administración de la fundación, dirigida por Pantaleo Dell'Orco, quien fue su mano derecha y compañero de vida, su sobrino Luca Camerana y el director ejecutivo de Rothschild Italia, Irving Bellotti.

Lee también Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Será la fundación quien gestione una marca global con 8 mil 700 empleados, 650 tiendas, además de hoteles, restaurantes y clubes, incluyendo la histórica 'Capannina', uno de los establecimientos de playa más famosos de Italia, en la localidad Forte dei Marmi, en Toscana, adquirido en agosto pasado.

La 'Cappanina' fue el último regalo que quiso hacer Armani a sus colaboradores y a Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, y al que conoció en ese famoso local.

La compañía cerró 2024 con ingresos de 2 mil 300 millones de euros y nunca ha dejado de invertir: 332 millones de euros el año pasado, el doble de los 168.5 millones de euros de 2023.

El diseñador italiano Giorgio Armani Foto: Especial. Instagram @giorgioarmani

Giorgio Armani, un empresario prudente

Sin embargo, Armani siempre fue un empresario prudente, reacio al endeudamiento, y deja una empresa saneada a la fundación: a finales de 2024, contaba con un poco menos de 600 millones de euros en liquidez para impulsar el crecimiento futuro.

"También se estipula que la fundación no distribuirá ganancias, activos ni excedentes operativos, transacciones que están expresamente prohibidas, incluso indirectamente: cualquier ganancia o excedente se destinará a actividades institucionales", explica La Repubblica.

Los analistas estiman que la empresa podría tener un valor actual de entre 6 mil y 7 mil millones de euros. La valoración considera no solo los ingresos y la rentabilidad, sino también el prestigio de la marca y su cartera inmobiliaria: edificios en el distrito de la moda de Milán, ubicaciones icónicas en Nueva York, París, Londres y Hong Kong, boutiques, hoteles, restaurantes o espacios multifuncionales.

Lee también Adiós al diseñador Giorgio Armani, el "rey" de la moda italiana: famosos lo despiden con fotos y recuerdos

El pasado julio, su firma cumplió medio siglo y se coronó como uno de los pocos y exitosos diseñadores que ha sabido mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial, mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

Giorgio Armani se mantuvo como único propietario del holding hasta el final, sin vender acciones a fondos o grupos externos, ni a cambio de liquidez ni de visibilidad.

A finales de los años 60 conoció a Sergio Galeotti, que se convirtió en su socio en la vida y el trabajo: fue quien lo convenció para crear su propia empresa y trabajar como consultor para marcas de moda, para luego abrir su propio estudio en Milán en 1973.

En 1975, Armani y Galeotti fundaron juntos Giorgio Armani Spa y en ese año se presentó la primera colección masculina, para la primavera/verano de 1976, que inmediatamente atrajo la atención de los expertos de la industria.

Con el tiempo, la marca ha ampliado su universo para incluir otros sectores, que se han convertido en parte integral de su identidad: Armani Casa, Armani Beauty, Armani Ristorante, Armani Hotels. Áreas diferentes, pero unidas por una dirección estilística coherente, basada en el rigor formal, la elegancia minimalista y la calidad discreta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc