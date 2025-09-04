Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios

Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Roma. La muerte del diseñador italiano a los 91 años de edad, figura indiscutible del mundo del diseño y conocido como el italiana, conmocionó este jueves al país que despide al "icono" de su excelencia.

"Nos deja Giorgio Armani a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo dar prestigio a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un icono, un trabajador incansable, un símbolo de la mejor . Gracias por todo", escribió la primera ministra, , en sus redes sociales.

Desde el mundo de la moda llegó una oleada de mensajes de afecto entre los que destaca el de la diseñadora Donatella Versace, quien lamentó la pérdida de "un gigante" que "ha hecho historia" y que "será recordado para siempre", mensaje que acompañó con una foto en blanco y negro de Armani en su cuenta de X.

Lee también

"En esta empresa siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó esta familia y la hizo crecer con visión, pasión y dedicación", se lee en el comunicado del que anunciaba su fallecimiento.

Y añade que "es precisamente en su espíritu" que los empleados y los familiares que siempre han trabajado al lado de Armani, se comprometen "a proteger lo que ha construido y a continuar su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor".

Según comunicó su familia, se instalará una capilla ardiente desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre en el Armani y en sus últimas voluntades expresó que quería un funeral privado.

El diseñador italiano Giorgio Armani posa con modelos después de la presentación de su marca Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán, en Milán, Italia. Foto: EFE
El diseñador italiano Giorgio Armani posa con modelos después de la presentación de su marca Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán, en Milán, Italia. Foto: EFE

Giorgio Armani, embajador de la identidad italiana

"En nuestra historia sagrada, los ángeles tienen un cuerpo humano normal, no los distingues. Se sabe que son ellos cuando se van. Dejan un regalo y también una ausencia. ¡Cuántas personas en nuestras vidas son regalos especiales, sin los cuales no podríamos vivir! Adorado Giorgio... por estos 27 años de amistad que nos han unido, mucha gratitud", escribió por su parte el productor de cine Ferzan Özpetek.

Lee también

También el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, lamentó la pérdida de "un referente indiscutible de la cultura italiana".

"Su estilo sobrio e innovador redefinió la relación entre la el cine y la sociedad. No solo fue un maestro de la moda, sino un reconocido embajador de la identidad italiana en el mundo", afirmó en una nota.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini, escribió en su cuenta de X: "Se va una excelencia italiana reconocida y admirada en todo el mundo. Su legado seguirá brillando en la historia y en el futuro del Made in Italy".

Lee también

"Su legado seguirá brillando en la historia y en el futuro del Made in Italy", agregó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio