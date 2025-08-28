Anne Hathaway sufre caída durante rodaje de "El diablo viste a la moda 2"; video se viraliza en TikTok

Anne Hathaway se volvió tendencia en redes sociales durante el rodaje de “El diablo viste a la moda 2”, esta vez no fue por su actuación sino por el incidente ocurrido mientras interpretaba el personaje de Andy Sachs.

La película se está filmando en las calles de Nueva York sin ningún tipo de restricción, para que todas las personas y los fanáticos puedan ver las grabaciones. Esto hace que el público se acerque y se emocione mucho más por ver la película y también enterarse de este tipo de incidentes.

Anne Hathaway sufre caída durante rodaje de "El diablo viste a la moda 2"

En redes sociales comenzaron a circular videos sobre la aparatosa caída que sufrió Anne Hathaway debido a que se rompió el tacón de uno de sus zapatos mientras filmaba una escena. Algunos miembros del equipo de filmación y el público se preocuparon al verla en el suelo.

Muchos comenzaron a especular que si bien está claro que se trataba de una caída real, también podría verse como parte de la escena que estaban filmando.

No obstante, la reacción de la actriz hizo que todos se calmaran, pues sorprendió al levantarse sin ningún problema y con una sonrisa, asegurando que se encontraba bien.

En el video se puede ver que esta escena fue grabada por segunda vez, asegurando que la caída no era parte del guion.

